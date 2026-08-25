시즌 한창인데, 1군 현역 코치 갑자기 대표팀 차출 왜? "이미 5월에..." [고척 현장]

9일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 시범경기. KT 박경수 코치가 LG 코치들과 인사를 나누고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.03.09/

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[수원=스포츠조선 김용 기자] "우린 김호 코치가 있으니까."

KT 위즈 이강철 감독이 시즌 중임에도 박경수 코치를 아이치-나고야 아시안게임 대표팀에 보낸 배경을 설명했다.

KT는 25일 수원케이티위즈파크에서 두산 베어스와 주중 3연전 첫 번째 경기를 치른다. 이날 경기를 앞두고 KBO는 아시안게임 코칭스태프 명단을 확정, 발표했다. 대표팀 선수단은 9월14일 소집돼 약 2주간 아시안게임 일정을 소화한다.

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눈길을 끄는 건 1군 현역 코치인 KT 박 코치와 한화 이글스 강인권 코치가 대표팀에 합류하게 됐다는 것이다. 박 코치는 KT 1루 베이스 코치로 일하고 있다. 강 코치는 한화 QC코치다.

박 코치는 대표팀 타격코치 겸 QC코치로 활약하게 된다. QC코치라는 직함이 붙은 이유는 분명하다. 대표팀 코칭스태프는 연륜있는 인사들이 주를 이뤘다. 류지현 감독을 필두로 이동욱 코치, 강인권 코치, 최원호 코치에 새롭게 대표팀에 합류하게 된 최태원 코치, 최기문 코치도 모두 베테랑 지도자들이다.

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반대로 아시안게임 대표 선수들은 25세 이하 어린 선수들이 주를 이룬다. 코치 중 젊은 선수들과 가교 역할을 할 지도자가 필요했다. 박 코치가 적임자였다.

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한편, 코치 인선은 이미 지난 5월 조각이 끝난 것으로 알려졌다. 아시안게임은 야구만 하는 게 아니라, 수많은 종목 선수들이 태극마크를 달고 출전한다. 대한체육회 선수 선발 기준이 있다. 때문에 24인 엔트리도 6월 일찌감치 발표했었다. 코칭스태프도 그 때 같이 등록을 마치기 위해 류 감독이 5월부터 각 팀 감독들을 찾아 양해를 구했다. 이강철 감독은 "박 코치가 필요하다길래 흔쾌히 OK를 했다. 우리팀에는 그 역할을 대체할 수 있는 김호 코치가 있기 때문"이라고 밝혔다.

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수원=김용 기자 awesome@sportschosun.com