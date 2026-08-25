'충격' 김성욱, 결국 골절 소견→4주 후 재검사 사실상 '시즌 아웃'

7일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 6회초 김성욱이 안타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

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[인천=스포츠조선 이종서 기자] "오래 걸릴 것 같네요."

SSG 랜더스의 김성욱이 결국 올 시즌 복귀가 어렵게 됐다.

SSG는 "김성욱 선수 정밀 검사 결과 좌측 늑연골 골절소견을 들었다"라며 "4주 경과 후 재검사를 통해 재활 일정 및 복귀 일정을 수립할 계획"이라고 밝혔다.

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김성욱은 지난 19일 대구 삼성전에 8번타자 겸 좌익수 선발 출전했다. 삼성 최형우가 2회말 2사 1,2루에서 좌측 방향으로 타구를 날렸다. 김성욱은 이 타구를 잡기 위해서 담장 쪽으로 전력 질주를 했고, 담장 앞에서 점프를 하며 강하게 충돌했다.

김성욱은 그라운드에 쓰러져 통증을 호소했다. 이후 수비는 끝까지 소화했지만, 3회초 1사 주자없는 상황에서 대타 채현우로 교체됐다.

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다음날인 20일 병원 검사를 했다. 두 곳에서 검사가 엇갈렸다. 골절(미세 실금) 소견과 괜찮다는 소견이 나왔다.

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정밀 검사 결과 결국 골절 소견을 듣게 됐다.

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2012년 신인드래프트 3라운드(전체 32순위)로 NC에 입단한 김성욱은 2025년 6월 트레이드로 SSG 유니폼을 입었다. 올 시즌 63경기에서 타율 2할6푼1리 4홈런 OPS(장타율+출루율) 0.764의 성적을 거뒀다.

KBO는 25일 잔여경기 일정을 발표했다. 10월7일까지 일정이 편성됐다. 4주 후 재검사가 나와 좋다고 하더라도 경기를 위해 다시 몸을 만든다면 시즌 막바지에나 잠깐 나올 수 있을 정도다. 사실상 김성욱은 올 시즌 복귀가 어려울 전망이다.

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한편 SSG는 정준재(2루수)-박성한(유격수)-기예르모 에레디아(좌익수)-전의산(1루수)-김재환(지명타자)-최지훈(중견수)-조형우(포수)-안상현(3루수)-임근우(우익수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 김민준이 나온다.

아울러 KBO는 25일부터 확대 엔트리를 시행했다. 4명을 추가로 등록할 수 있다. SSG는 외야수 김정민, 내야수 김요셉, 투수 이준기, 포수 신범수를 등록했다.

인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com