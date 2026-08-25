아니, 프로 선수가 경기 하다 집에 간다고? "그래서 힐리어드 DH로 넣었다" [수원 현장]

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 4회초 KT 힐리어드가 타석에 들어서고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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[수원=스포츠조선 김용 기자] "경기 하다 갈 수도 있다고 할까봐 걱정이네."

KT 위즈 외국인 타자 힐리어드는 25일 수원케이티위즈파크에서 열리는 두산 베어스전에 4번-지명타자로 선발 출전한다.

힐리어드는 보통 외야 수비를 소화하는데, 이날 지명타자로 나가는 이유가 궁금했다. 사정이 있었다.

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힐리어드의 아내는 둘째 출산이 임박했다. 지난 18일 LG 트윈스와의 잠실 원정 때도 출산 얘기가 나왔었다. 힐리어드가 유독 잠실에서 강한데, 만약 힐리어드가 빠지면 출산 휴가를 간 걸로 알라는 이 감독의 말이 있었다.

하지만 여지껏 아기를 만나지 못한 힐리어드 아내는 이날 다시 약간의 진통을 느꼈다고. 그래서 힐리어드는 경기장에 출근해 아내 상태를 보고했다.

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외국인 선수들은 출산 등 가정 일에 매우 헌신적이다. 시대가 변해 우리 선수들도 마찬가지다. 예전에는 선수가 경기 중 출산을 위해 떠난다는 게 지도자들 입장에서 받아들이기 힘든 일이었지만, 요즘은 아니다.

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KT 이강철 감독은 "그래서 지명타자로 넣었다"고 말했다. 만약 경기 중 떠날 경우, 수비 걱정 없이 교체하기 위해서다. 이 감독은 "9번에 넣을까 했지만, 또 9번에 넣고 끝까지 뛰면 그것도 아까운 일이 되니 4번에 배치했다"고 설명했다. 힐리어드 아내는 심한 진통이 아니라 일단 집에서 상태를 살피고 있다고. 진통이 더 심해지면 병원으로 이동 예정이다.

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이 감독은 "좌익수로 유준규가 나간다. 김민혁이 손가락이 좋지 않아 수비가 안 된다. 그래서 작전 등을 펼칠 수 있게 유준규를 8번에 넣었다"고 설명했다.

과연 힐리어드는 언제 아내의 출산을 함께하게 될까.

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수원=김용 기자 awesome@sportschosun.com