톨허스트-카라스코는 이주헌이 앉는다 → LG 주전 포수가 3~5선발 맡는 이유는 [잠실 현장]

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG 이주헌이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 배터리 운용법을 일부 변경했다. 백업 포수 이주헌이 원투펀치와 호흡을 맞추고 주전 박동원이 3~5선발과 짝을 이룬다.

염경엽 LG 감독은 25일 잠실 NC 다이노스전을 앞두고 박동원이 선발 명단에서 제외된 이유를 설명했다.

염 감독은 "박동원이 최근에 타격감이 조금 안 좋다. 재정비가 필요하다. 톨허스트하고 카라스코가 선발 등판할 때에는 (이)주헌이가 앉을 예정이다. 그리고 볼배합이 필요한 투수들은 (박)동원이가 앉는다"고 설명했다.

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이날 LG 선발은 톨허스트다. 이주헌이 8번타자 겸 포수로 선발 마스크를 썼다.

보통 백업 포수는 5선발과 배터리를 이룬다. 주전 포수가 어차피 144경기 풀타임 소화는 어렵다. 일주일 6경기 중에 5경기를 주전 포수가 책임지고 1경기를 백업이 맡는다. 주전은 체력을 안배하고 백업은 경험을 쌓는 선순환을 노린다.

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하지만 LG의 경우 이주헌의 성장세가 뚜렷하고 박동원이 타격 슬럼프에 빠지면서 조정이 불가피했다. 박동원은 시즌 타율 2할3푼1리 OPS(출루율+장타율) 0.750을 기록 중이다. 이주헌은 시즌 56경기 타율 2할2푼5리를 기록했다.

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19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 박동원, 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

이주헌이 출전 비중을 높이면서 1-2선발 경기에 배치된 이유는 볼배합 때문이다.

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공격력과 별개로 포수는 수비와 투수 리드 및 경기 운영 능력이 더욱 중요하다. 이런 측면에서 외국인투수가 나오는 경기는 상대적으로 볼배합 중압감을 덜 수 있다.

염 감독은 "외국인투수들은 본인이 던지고 싶은 공 위주로 많이 던진다. 임찬규의 경우는 무조건 박동원과 해야 하는 스타일이다. 송승기-이주헌 조합이 올해는 기록이 나쁘다. 작년과 정반대"라며 이주헌을 외국인선발과 붙인 까닭을 밝혔다.

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한편 LG는 확대 엔트리 시행을 맞아 투수 김윤식 양우진과 야수 함창건 강민균을 콜업했다. 좌완 김윤식 외에는 경험 쌓기 목적이 더 크다. 염 감독은 "김윤식은 준비 잘해서 올라왔다. 이제 힘을 보태줬으면 좋겠다"고 기대했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com