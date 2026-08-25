"보스와 2주 연장계약 합의…후라도 투구수 늘린 후 투입"→가을 야구 정조준하나 [고척 현장]

후라도(왼쪽)과 보스. 송정헌 기자 songs@sportschosun.com

오스틴 보스. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "오스틴 보스와 계약을 2주 연장하기로 합의했다."

삼성 라이온즈 이종열 단장이 25일 서울 고척스카이돔에서 열리는 키움 히어로즈와의 원정경기에 앞서 이같이 밝혔다.

'에이스' 아리엘 후라도의 1군 복귀를 서두르기보다 퓨처스리그(2군)에서 확실하게 투구 수를 끌어올린 뒤 완벽한 상태로 포스트시즌과 순위 싸움에 투입하겠다는 계산이다.

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이 단장은 "후라도의 몸 상태가 안 좋은 것은 아니다. 다만 현재 퓨처스리그에서 30~40구 정도를 던지고 있는 상황이라 곧바로 1군 순위 싸움에 투입하기에는 투구 수가 너무 적다"라며 "현장 코칭스태프에서 투구 수를 더 늘려야 한다는 의견을 주셨고, 보스와 2주 연장 계약을 맺어 더 마운드에 올리기로 했다"라고 설명했다.

박진만 감독 역시 후라도의 구위 회복세에 만족감을 표하면서도 가을야구를 겨냥한 철저한 관리를 강조했다.

후라도. 송정헌 기자 songs@sportschosun.com

보스. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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박 감독은 "후라도가 최근 함평 KIA 타이거즈와의 퓨처스 경기에 등판에서 최고 구속 147㎞까지 나오는 등 구위나 몸 상태에는 아무런 문제가 없다"면서도 "다만 그저께도 40여 구를 던지는 데 그쳤다. 불펜 투구와 실전 경기 투구는 엄연히 다른 만큼 후라도에게 시간을 더 주는 게 맞다고 판단했다"라고 밝혔다.

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박 감독 역시 "1군에 올라오면 100구 가까이 책임져야 하고, 포스트시즌에서도 핵심 역할을 해줘야 하는 에이스"라며 "어깨 부위였던 만큼 퓨처스리그에서 80구 수준까지 투구 수를 확실하게 올린 뒤 몸에 이상이 없다는 판단이 설 때 1군으로 부를 것"이라고 덧붙였다.

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보스는 후라도가 완벽한 빌드업을 마칠 때까지 1~2차례 더 선발 마운드를 지킬 예정이다.

박 감독은 대체 외인 보스에 대해 "보스 역시 KBO리그에서 더 뛰고 싶다는 확실한 동기부여와 욕심이 있는 선수"라며 "남은 1~2경기에서 좋은 퍼포먼스를 보여준다면 시즌 후 어떤 변화나 기회가 생길지 모른다. 본인도 이를 잘 알고 있어 마지막까지 최선을 다해 던져줄 것으로 기대한다"라고 전했다.

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한편 25일 키움전에 삼성은 김지찬(중견수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-김태훈(우익수)-류지혁(2루수)-김영웅(3루수)-박계범(유격수)-강민호(포수) 순으로 선발 라인업을 짰다. 선발 투수는 오스틴 보스다.

후라도. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

고재완 기자 star77@sportschosun.com