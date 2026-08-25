아니, 선발 없어 죽겠는데 "타카다, 필승조로 놔둔다" 왜? 그럼 대체 선발은 누구? [수원 현장]

23일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 롯데의 경기. 8회 마운드 올라 무실점 투구를 마친 두산 타카다. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.23/

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[수원=스포츠조선 김용 기자] "타카다는 필승조로 두겠다. 박신지가 선발로 나간다."

'선발 난'으로 고생을 하고 있는 두산 베어스 김원형 감독이 생각을 정리했다. 일단 선발 전환이 유력했던 아시아쿼터 투수 타카다는 불펜에 잔류한다.

두산은 25일 수원케이티위즈파크에서 KT 위즈와 주중 3연전을 치른다. 당장 경기가 가장 중요하지만, 김 감독은 앞으로 다가올 일정만 생각하면 머리가 아프다. 공교롭게도 이날 9월 이후 추가 일정이 발표됐다.

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두산은 부상 단기 대체 선수로 합류했다 사실상 외인 1옵션으로 활약해준 벤자민이 어깨 부상으로 인해 이탈했다. 여기에 내달 14일 에이스 곽빈과 올해 센세이션을 일으킨 최민석이 아이치-나고야 아시안게임 대표팀에 합류한다.

대체 선발 자원이 많지 않은 두산이기에, 선발로 보고 영입했던 타카다가 당장 벤자민의 자리를 채울 걸로 보였다. 하지만 김 감독의 선택은 박신지였다. 두산은 KT 3연전에 최민석-잭 로그-최승용이 등판한다. 그리고 주말 3연전 첫 경기인 28일 키움 히어로즈와 홈경기에 박신지가 들어간다.

9일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 두산 박신지가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.09/

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김 감독은 "갑자기 등판하는 대체 선발이 5이닝을 던져주면 가장 좋겠지만, 그걸 기대하는 건 무리다. 그래도 박신지가 60구 정도는 던져줄 체력이 있다. 또 지난 KIA 타이거즈전(15일) 최승용 뒤에 등판해 좋은 투구를 해줬다. 현재 구위도 좋다"고 낙점 이유를 밝혔다. 박신지는 당시 KIA 상대 2⅓이닝 1안타 1볼넷 3삼진 1실점(비자책점) 경기를 했다.

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원래 예상은 타카다였다. 그런데 왜 박신지일까. 김 감독은 "원래 우리 계획도 타카다였다. 하지만 지금 중간에서 너무 중요한 역할을 해주고 있다. 필승조로 완전히 자리매김을 한 상태여서, 불펜에서 더 가는 게 맞다는 판단을 내렸다"고 밝혔다.

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김 감독은 아시안게임 기간 일정에 대해 "다른 팀들도 다 비슷한 것 같다"며 "결국은 벤자민이다. 벤자민이 돌아오면 선발이 4명만 있어도 돌아갈 수 있기에 큰 문제가 없다. 벤자민만 돌아온다면 벤자민, 잭 로그, 최승용에 나머지 한 자리를 다른 선수로 채우면 된다"고 밝혔다.

벤자민은 공을 던지는 왼쪽 어깨 근육 미세 손상으로 이탈했는데, 본인이 느끼는 통증이 그렇게 심하지 않아 빠르면 아시안게임 대표들이 차출될 즈음 돌아올 수 있다는 희망이 남아있는 상황이다.

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수원=김용 기자 awesome@sportschosun.com