"확대 엔트리 시작됐는데 왜 내려갔나"…삼성 차세대 안방마님 2군행의 비밀 [고척 현장]

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 선발 출전한 삼성 김도환 포수. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

Advertisement

Advertisement

[고척=스포츠조선 고재완 기자] 1군 엔트리가 늘어나는 '확대 엔트리' 시행을 단 하루 앞둔 시점, 차세대 안방마님으로 기대를 모았던 포수가 2군으로 내려갔다. 선수를 덜어내야 하는 시기가 아니라 오히려 더 많은 선수를 품을 수 있는 시점이었기에, 김도환(삼성 라이온즈)의 이번 말소는 단순한 엔트리 조정을 넘어 많은 의미를 시사한다.

부상이 아닌 상황에서 엔트리 확대를 앞두고 내려진 결정인 만큼 여러 해석이 뒤따랐지만, 박진만 삼성 감독이 밝힌 속내는 '지친 체력의 재충전'과 '멘탈 재정비'였다.

박 감독은 25일 고척 키움 히어로즈전을 앞두고 "베테랑 박세혁의 컨디션이 최근 아주 많이 올라왔다"라며 포수진 교체 배경을 설명했다.

Advertisement

이어 김도환에 대해서는 "도환이가 사실상 1군에서 풀타임에 가깝게 시즌을 치러본 경험이 거의 없다 보니 최근 체력적으로 적잖은 부담을 느끼고 있었다"라며 "지친 체력을 회복하고 머리도 한 번 식히면서 스스로를 돌아보고 재정비할 수 있도록 엔트리에 변동을 줬다"라고 밝혔다.

허상욱 기자 wook@sportschosun.com

허상욱 기자 wook@sportschosun.com

올 시즌 김도환은 '포스트 강민호'를 준비하는 삼성의 가장 유력한 안방 후계자로 꼽혔다. 특히 수비 부담이 큰 포수 포지션임에도 타석에서 쏠쏠한 공격력을 뽐내며 시선을 사로잡았다.

Advertisement

4월 5경기에서 타율 3할3푼3리로 산뜻하게 출발한 뒤, 5월(2할5푼)을 거쳐 6월 한 달간 타율 2할7푼8리를 기록하며 백업 포수 이상의 쏠쏠한 타격 경쟁력을 증명했다.

Advertisement

하지만 7월 들어 타율이 2할대로 급락했고, 8월에는 타석에 들어서는 기회 자체가 눈에 띄게 줄어들었다.

Advertisement

25일부터 시작된 엔트리 확대로 삼성은 박세혁을 1군에 불러올려 강민호의 뒤를 받칠 든든한 베테랑 백업 카드를 확보했다. 삼성은 25일 박세혁을 비롯해 이창용, 이진용, 함수호, 김백산을 엔트리에 등록했다.

한편 25일 키움전에 삼성은 김지찬(중견수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-김태훈(우익수)-류지혁(2루수)-김영웅(3루수)-박계범(유격수)-강민호(포수) 순으로 선발 라인업을 짰다. 선발 투수는 오스틴 보스다.

Advertisement

대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

고재완 기자 star77@sportschosun.com