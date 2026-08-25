'힘줄 막 손상' 롯데 안방마님, KIA전 선발 출전한다 "전혀 문제 없다는데…"

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 6회말 두산 김대한 타구를 롯데 포수 손성빈이 처리하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "경기하는 데 전혀 문제없다는데, 경기하다 안 좋을 수도 있다."

김태형 롯데 자이언츠 감독이 25일 광주 KIA 타이거즈전에 앞서 안방마님 손성빈의 몸 상태를 이야기했다. 1군 전력에서 제외할 정도로 부상 정도가 심하지 않지만, 계속 조심해야 한다는 뉘앙스를 풍겼다.

손성빈은 지난 23일 잠실 두산 베어스전을 준비하다 오른손 중지에 이상을 느껴 경기에 나서지 않았다. 1군 엔트리 제외 우려가 있었지만, 병원 검진 결과 오른손 중지 힘줄을 감싸고 있는 막이 손상됐다는 소견을 들었다.

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롯데 관계자는 전날 "불안정성은 있으나 기능적인 문제는 없으므로 관리하면서 경기 출전은 가능한 상태"라고 설명했다.

13일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 롯데의 경기. 3회 1타점을 기록한 롯데 손성빈. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.13/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 롯데 포수 손성빈이 2루 견제 후 결과를 기다리고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

손성빈은 이날 9번타자 포수로 선발 출전하지만, 아직은 조심해야 하는 상태다.

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김 감독은 "처음에 힘줄 이야기를 해서 보고를 받지 않고 검사하고 다시 이야기해달라고 했다. 검사 결과가 괜찮게 나와서 경기하는 데 전혀 문제없다고 했다. 경기하다가 안 좋을 수도 있을 것 같다. 뛰는 데까지 뛰어보고 상황 봐서 보고가 들어올 것"이라고 했다.

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롯데는 황성빈(중견수)-나승엽(지명타자)-빅터 레이예스(좌익수)-한동희(3루수)-고승민(1루수)-한태양(2루수)-전민재(유격수)-윤동희(우익수)-손성빈(포수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 제레미 비슬리다.

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한편 롯데는 확대 엔트리에 맞춰 내야수 이호준 정대선, 투수 정현수 등 3명을 등록했다.

김 감독은 확대엔트리 4명을 다 채우지 않은 것과 관련해 "필요하거나 상황이 생기면 그때 가서 추가해도 된다. 인원이 충분하다"고 밝혔다.

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21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com