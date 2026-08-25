AG 호재? 12일 전부 경기하는 유일한 팀 → "4시간 짜리는 없어서 다행" [잠실 현장]

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 6회초 무사 1루 블레인이 투런포를 친 후 박민우의 환영을 받고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 3회초 무사 1루 김주원이 안타를 친 후 기뻐하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 아시안게임 2주 변수는 NC 다이노스에 호재가 될 수 있을까. 이 기간 NC는 추가 휴식일이 없는 유일한 구단이다.

KBO는 25일 아시안게임 대표팀 소집 일정과 정규리그 잔여 시즌 대진표를 발표했다.

대표팀을 차출하는 기간은 9월 14일부터 27일까지 약 2주일이다. 경기일은 월요일 2회(14일 21일)를 제외한 12일. 12경기가 전부 잡힌 팀은 NC 뿐이다.

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NC는 아시안게임 전력 소모가 가장 적은 구단으로 꼽힌다. 주전 유격수 김주원만 뽑혔다. 두산이 원투펀치 곽빈 최민석, KT의 경우 마무리와 선발투수 박영현 소형준이 차출됐다. KIA는 핵심타자 김도영이 빠진다.

비교적 유출이 적은 NC가 상위권과 격차를 줄일 절호의 기회다. NC는 106경기를 소화한 25일 현재 8등이다. 5위 두산과 승차 8경기다.

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다만 이호준 NC 감독은 경기 외적인 요소에 따른 유불리를 염두에 두지 않는다고 선을 그었다.

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이 감독은 이날 잠실 LG전을 앞두고 "어느 팀이든 누가 하나 없다고 유리해지고 그런 게 아니다. 우리 경기력을 꾸준하게 유지해야만 추격이 가능하다. 우리가 유리할 수도 있겠다는 생각은 한 번도 안 했다"고 밝혔다.

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. NC 이호준 감독이 9회말 3실점하며 경기가 연장으로 가자 아쉬워하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

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이어서 "가끔 어느 팀이 에이스가 아파서 대체 선수가 선발로 나오고 우리는 1선발이 나가게 됐을 때 그런 경기도 진다. 야구가 누가 없다고 해서 이기고 지고 하지 않는다. 새로운 누군가가 또 나온다"며 말을 아꼈다.

그나마 동선은 괜찮았다. 창원을 홈으로 쓰는 NC는 부산의 롯데와 함께 이동거리가 길기로 유명하다. 서울 인천에 광주나 부산이 걸리면 체력소모가 두 배다. NC는 창원(3경기) 부산(1경기) 창원(2경기) 이후 대구(1경기) 수원(2경기) 원정을 치르고 다시 창원으로 돌아와 홈 3연전으로 마무리다.

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이 감독은 "창원 갔다가 서울 갔다가 막 4시간 짜리는 없더라. 그래도 다행이라고 생각한다"고 웃었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com