"뛰는 게 부족하다" 확대 엔트리 시행, 한화의 승부수는 '뛰는 야구'

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 경기를 준비하고 있는 한화 김경문 감독. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[인천=스포츠조선 이종서 기자] "뛰는 게 많이 부족해서…."

KBO는 25일부터 확대 엔트리를 시행. 4명의 선수를 추가로 콜업할 수 있게 했다.

한화는 투수 주현상, 외야수 이도훈, 내야수 최유빈, 포수 장규현을 1군에 등록했다.

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주현상은 2024년 23세이브를 기록하며 2025년 김서현의 33세이브에 앞서 이글스 우투수 최다 세이브 신기록을 세웠다. 그러나 지난해 48경기에서 5승2패 1세이브 3홀드 평균자책점 5.18로 주춤했던 가운데 올 시즌에는 3경기 출전에 그쳤다. 지난 5월6일 엔트리에서 말소된 뒤 111일 만에 다시 부름을 받게 됐다.

최유빈은 2026년 신인드래프트 4라운드(전체 33순위)로 한화에 입단했다. 올 시즌 1군 4경기에 출전했다.

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이도훈은 2026년 육성선수로 한화에 입단해 지난달 5일 처음으로 1군에 콜업됐다. 4경기에 출전한 그는 주로 대주자로 기용되며 2득점을 기록한 바 있다.

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장규현은 2021년 신인드래프트 2차 4라운드(전체 32순위)로 입단했다. 올 시즌에는 10경기에 출전해 타율 2할8푼6리의 성적을 남겼다.

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김경문 한화 감독은 "우리가 뛰는 게 많이 부족해서 뛸 수 있는 선수를 불렀다. 2군에서의 성적도 좋았다"라며 "베이스러닝이 좋다고 하니 어떤지 1군에서도 한 번 보려고 한다"고 말했다.

주현상과 장규현에 대해서는 "경기가 많이 남지 않았지만, 마지막에 힘을 내자는 차원에서 불렀다. 편안한 상황에 내려고한다. 지고 있을 때 투입을 하려고 한다. 장규현은 포수 쪽에서 한 명 늘어야 하니 콜업했다"고 설명했다.

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한편, 이날 한화는 김태연(우익수)-문현빈(중견수)-한지윤(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-허인서(포수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 오웬 화이트가 나온다.

인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com