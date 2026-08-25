이렇게 애틋하다고? 허경민 나타나자 두산 선수들이 한달음에 뛰어왔다…두산이 허경민을 대하는 법[수원 현장]

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[수원=스포츠조선 허상욱 기자] 25일 수원KT위즈파크. 경기 시작을 앞두고 그라운드 한켠에서 훈훈한 장면이 펼쳐졌다. KT 허경민이 친정팀 두산 선수들과 마주친 것. 먼저 달려온 건 두산 선수들이었다. 허경민의 모습이 보이자마자 한달음에 달려와 두 팔을 벌렸다. 포옹 하나하나에 진심이 묻어났다.

두산과 KT의 맞대결은 지난 7월 21일에 있었다. 당시 주중 3연전 첫날 경기는 11회까지 이어지는 연장 혈투였고 1시간 17분에 달하는 우천 중단까지 겹치며 경기는 밤 11시 51분이 되어서야 간신히 막을 내렸다. 결과는 2대2 무승부였다. 22일과 23일에는 그라운드 사정이 여의치 않아 예정된 경기가 모두 취소됐다.

올 시즌 허경민은 유독 혹독한 시간을 보내고 있다. 같은 시즌에 무려 두 차례 헤드샷을 당한 것. 지난 3월 31일 대전 한화전에서 투수 엄상백의 공에 머리를 맞았고 그 후유증으로 어지럼증이 지속돼 열흘간 엔트리를 비워야 했다. 악몽은 거기서 끝나지 않았다. 29일 창원NC파크에서 열린 NC전에서 또다시 머리에 공을 맞았다. 병원 이동 후 CT 촬영에서 다행히 단순 타박 소견을 받았지만 같은 시즌 두 번의 헤드샷은 누가 봐도 예사로운 일이 아니다.

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그런 고난의 시간을 보내고 돌아온 그라운드에서 친정 후배·동료들이 건네는 따뜻한 포옹 하나가 어느 때보다 각별하게 느껴졌을 것이다. 말 한마디 없이도 서로의 안부를 확인한 그 순간, 허경민의 표정에는 그 어떤 위로보다 진한 무언가가 담겨 있었다.