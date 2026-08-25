'충격 추락' 오타니 시대 진짜 끝나나? 우려한 일 벌어졌다…'첫 1위' 컵스 신성 MVP 여론 바꿨다

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] 진짜 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 MVP 독주 시대는 끝나는 것일까. 오타니가 올 시즌 처음 MVP 예상 투표에서 2위로 추락했다.

메이저리그 홈페이지 MLB.com은 25일(이하 한국시각) 올 시즌 5차 양대 리그 MVP 예상 투표 결과를 공개했다. 이번에는 MLB.com 전문가 37명이 투표에 참여했는데, 오타니가 받은 1위표는 단 8장에 불과했다. 총점은 154점이었다.

오타니를 밀어낸 복병은 예상대로 시카고 컵스 신성 피트 크로우-암스트롱이었다. 크로우-암스트롱은 내셔널리그 MVP 예상 투표에서 1위표 29장을 얻어 총점 177점을 기록했다. 4차 투표에서는 1위표 11장을 얻어 총정 140점을 기록해 2위였는데, 한 달 만에 표심을 뒤집었다.

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크로우-암스트롱은 1차와 2차 MVP 투표에서는 5위 안에도 들지 못한 선수였다. 지난 6월말 공개된 3차 투표에서 2위표 2장을 얻으면서 총점 85점을 기록해 2위였는데, 2개월 사이 가파른 상승 곡선을 그렸다.

크로우-암스트롱은 올 시즌 132경기에서 타율 2할7푼8리(504타수 140안타), 33홈런, 83타점, 32도루, OPS 0.930을 기록했다. 2년 연속 30홈런-30도루를 달성하며 MVP 유력 후보로 급부상했다.

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MLB.com은 'MLB 전체 WAR(대체 선수 대비 승리기여도) 1위인 크로우-암스트롱은 오타니가 마운드에 서지 못한 틈을 타 이번 투표에서 처음 선두에 올랐다. 슈퍼스타 반열에 도약한 크로우-암스트롱은 타석에서 오타니의 활약에 필적할 뿐만 아니라 중견수로서 메이저리그 최고 수치인 FRV(수비 득점 가치) 24를 기록하고 있다'고 설명했다.

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매체는 이어 '오타니의 마지막 선발 등판이었던 7월 4일 이후 크로우-암스트롱은 wRC+와 홈런, OPS에서 모두 우위를 점하고 있다'고 강조했다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. EPA연합뉴스

시카고 컵스 피츠 크로우-암스트롱. AFP연합뉴스

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오타니는 1차부터 4차 투표까지 부동의 내셔널리그 1위였다. 첫 투표부터 1위표 28장을 독식했고, 2차와 3차 투표에서는 동일하게 30장을 받았다.

그러나 무릎 부상으로 투타 겸업을 중단하면서 표심이 바뀌기 시작했다. 4차 투표에서 1위표가 23장으로 줄었지만 그래도 위태로운 수준은 아니었는데, 이번에 1위표가 8장까지 줄어들었다.

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오타니는 부상 전까지 투수로 14경기에 선발 등판해 8승2패, 85⅔이닝, 95삼진, 평균자책점 1.79를 기록했다. 사이영상 도전도 가능한 페이스였다. 타석에서는 125경기에서 타율 2할8푼8리(466타수 134안타), 30홈런, 80타점, OPS 0.934를 기록하고 있다. 6년 연속 30홈런 대업을 이뤘지만, 2024년과 2025년 2년 연속 50홈런을 달성한 페이스에는 미치지 못한다.

MLB.com은 '하지만 유니콘(오타니)을 잊어선 안 된다. 오타니는 투수 복귀를 준비하고 있고, 다저스의 다음 홈경기 시리즈 중에 선발 등판을 목표로 한다. 건강을 입증하고 앞서 14번의 선발 등판에서 기록한 8승2패, 평균자책점 1.79의 기세를 이어 간다면, 크로우-암스트롱의 리드는 오래가지 않을 수 있다. 오타니는 여전히 타석에서 정상급 시즌을 보내고 있기 때문. 그는 내셔널리그 OPS 2위와 홈런 공동 5위, 타점 공동 6위에 올라 있다'고 평했다.

오타니는 2018년 LA 에인절스와 계약하고 메이저리그에 진출해 모두 4차례 MVP 시즌을 보냈다. 에인절스 시절인 2021년과 2023년 아메리칸리그 MVP를 차지했고, 2024년 다저스로 FA 이적한 이후로는 내셔널리그 MVP 타이틀을 놓친 적이 없다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 "크로우-암스트롱과 치열한 MVP 경쟁 구도가 만들어진 것은 야구계 전체에 매우 좋은 일이라고 본다. 크로우-암스트롱은 찬사를 받을 자격이 있으며 중견수 수비도 환상적이다. 엄청난 성적을 내고 있다"며 "솔직히 말해 누군가 뒤에서 압박하는 경쟁자가 있다는 점이 오히려 오타니를 더 발전시킬 것이라고 본다"고 했다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com