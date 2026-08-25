"야구장에 버스타고 출근"…맷 데이비슨, 티머니 카드 선물에 '함박웃음'

[고척=스포츠조선 고재완 기자] 대중교통을 이용해 출근한다고 밝혀 화제를 모았던 맷 데이비슨(키움 히어로즈)이 뜻깊은 선물을 받았다.
데이비슨은 25일 티머니 측으로부터 교통카드와 굿즈 등을 선물받았다. 키움 측은 " 티머니 측이 최근 언론 보도를 통해 데이비슨 선수가 버스를 이용해 출퇴근하는 모습을 접한 뒤 구단에 선물을 전달하고 싶다는 뜻을 전했고, 구단은 금일 해당 선물을 데이비슨에게 전달했다"고 전했다..
티머니 측은 소정의 금액이 충전된 티머니카드 5장을 비롯해 굿즈와 택시 이용쿠폰 등을 데이비슨 선수에게 선물했다.
선물을 받은 데이비슨은 "전혀 생각하지 못했는데 이렇게 좋은 선물을 보내주신 티머니 측에 감사드린다"고 웃었다. 이어 "평소 저뿐만 아니라 가족들도 한국에서 대중교통을 이용할 때 티머니를 자주 사용하고 있어 더욱 뜻깊은 선물인 것 같다"며 "교통카드뿐만 아니라 귀여운 굿즈도 함께 보내주셨는데, 특히 딸들이 정말 좋아할 것 같다. 보내주신 선물은 가족들과 함께 감사한 마음으로 잘 사용하겠다"고 소감을 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com