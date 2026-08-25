"야구장에 버스타고 출근"…맷 데이비슨, 티머니 카드 선물에 '함박웃음'

사진제공=키움 히어로즈

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 대중교통을 이용해 출근한다고 밝혀 화제를 모았던 맷 데이비슨(키움 히어로즈)이 뜻깊은 선물을 받았다.

데이비슨은 25일 티머니 측으로부터 교통카드와 굿즈 등을 선물받았다. 키움 측은 " 티머니 측이 최근 언론 보도를 통해 데이비슨 선수가 버스를 이용해 출퇴근하는 모습을 접한 뒤 구단에 선물을 전달하고 싶다는 뜻을 전했고, 구단은 금일 해당 선물을 데이비슨에게 전달했다"고 전했다..

티머니 측은 소정의 금액이 충전된 티머니카드 5장을 비롯해 굿즈와 택시 이용쿠폰 등을 데이비슨 선수에게 선물했다.

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사진제공=키움 히어로즈

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선물을 받은 데이비슨은 "전혀 생각하지 못했는데 이렇게 좋은 선물을 보내주신 티머니 측에 감사드린다"고 웃었다. 이어 "평소 저뿐만 아니라 가족들도 한국에서 대중교통을 이용할 때 티머니를 자주 사용하고 있어 더욱 뜻깊은 선물인 것 같다"며 "교통카드뿐만 아니라 귀여운 굿즈도 함께 보내주셨는데, 특히 딸들이 정말 좋아할 것 같다. 보내주신 선물은 가족들과 함께 감사한 마음으로 잘 사용하겠다"고 소감을 전했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com