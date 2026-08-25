FA로이드 대폭발인가...믿을 수 없다, 데뷔 18년 만에 최다 홈런 기록을 갈아치웠다 [수원 현장]

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 5회초 정수빈이 우월 동점 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

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[수원=스포츠조선 김용 기자] FA로이드 대폭발인가.

두산 베어스 정수빈은 리그를 대표하는 교타자 중 한 명이다. 2009년 두산 입단 때부터 컨택트 능력 좋고, 중견수 수비 뛰어나고, 잘 달리는 선수로 주목을 받았다.

이런 '똑딱이' 유형 선수들이 크게 욕심낼 수 없는 것이 바로 홈런. 그래도 정수빈은 한 시즌 최다 6홈런 기록이 있었다. 2014 시즌과 지난 시즌 두 번 있었다. 뒤에서 횡으로 퍼져나오는 정수빈의 스윙인데, 공이 헤드 중심에 제대로 찍혀맞으면 기대 이상의 비거리를 기록하는 경우가 나온다.

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25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 5회초 정수빈이 우월 동점 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

정수빈이 한 시즌 최다 홈런 신기록을 세웠다. 정수빈은 25일 수원케이티위즈파크에서 열린 KT 위즈전에서 팀이 0-1로 밀리던 5회초 천금의 동점 홈런을 때려냈다. 호투하던 KT 선발 소형준이 144km 투심을 초구에 던졌는데, 거침없이 정수빈의 방망이가 돌았다. 중심에 제대로 맞은 타구는 계속해서 뻗어나갔고, 우측 파울 폴대 안쪽 펜스를 살짝 넘어갔다.

이 홈런은 정수빈의 시즌 7호 홈런. 한 시즌 최다 홈런 기록을 갈아치웠다. 데뷔 18년 만에 값진(?) 기록. 정수빈은 올시즌을 마치면 두산과의 6년 최대 56억원 계약을 끝내고 생애 두 번째 FA 자격을 얻는다. 손가락이 휘어지는 부상에도 수술을 받지 않고, 시즌을 완주하겠다며 희생 정신을 불태우고 있다. 이대로 가면 생애 첫 두자릿수 홈런도 노려볼만 하다.

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수원=김용 기자 awesome@sportschosun.com