37kg 가녀린 팔뚝, 뼈말라 산다라박 '반전 시구' 소식좌의 힘찬 시구 [고척현장]

[고척=스포츠조선 송정헌 기자] 41세. 37kg 소식좌로 알려진 걸그룹 2NE1 산다라박이 힘찬 시구를 선보였다.
25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 주중 3연전 첫 번째 경기.
걸그룹 2NE1 산다라박이 고척돔을 찾아 승리 기원 시구를 펼쳤다. 산다라박은 키움의 유니폼을 입고 마운드에 올랐다.
마운드에 오른 산다라박은 힘찬 시구를 펼쳤다.
산다라박은 시구에 앞서 "선수들이 부상 없이 멋진 경기 부탁드립니다. 저는 오늘 승리 요정이 되기 위해 힘차게 시구하겠다"다고 말했다.
37kg 소식좌로 알려진 산다라박은 가녀린 몸매에도 힘찬 시구를 펼쳐 야구팬들을 놀라게 했다. 키움의 승리 요정이 되기 위해 시구에 앞서 키움의 'K 세리머니'도 선보였다.
2010년 부산을 찾아 롯데 유니폼을 입고 시구를 펼쳤던 산다라박은 고척돔을 찾아 또다시 시구를 펼치며 야구장 분위기를 만끽했다.
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