기록보다는 미래를 택했다…'역대 최다' 주형광 기록 소환 실패! 그래도 빛난 5이닝 1실점 역투 [인천 현장]

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 김민준이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 선발 김민준. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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[인천=스포츠조선 이종서 기자] SSG 랜더스 김민준(20)의 '고졸 신인 퀄리티스타트' 행진이 5경기에서 끝났다.

김민준은 25일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에 선발 등판해 5이닝 4안타(1홈런) 6탈삼진 1실점을 기록했다.

2026년 신인드래프트 1라운드(전체 5순위)로 지명된 김민준은 올 시즌 선발 한 자리를 채워줄 기대주로 평가를 받았다.

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시범경기 2경기에서 평균자책점 1.80으로 좋은 모습을 보여줬지만, 개막 직전 어깨 부분에 통증이 생기면서 늦은 출발을 해야만 했다.

지난 6월9일 LG를 상대로 데뷔전을 치렀던 김민준은 다소 기복은 있었지만, 조금씩 1군에 적응해 나가기 시작했다.

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지난달 23일 롯데전에서 자신의 두 번째 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하) 피칭을 펼쳤던 김민준은 이후 5경기 연속 퀄리티스타트 행진을 이어갔다.

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고졸 신인 5경기 연속 퀄리티스타트는 1998년 김수경(현대) 2002년 제춘모(SK)에 이은 역대 3번째. 그리고 이날 주형광 KT 위즈 재활군 코치가 1994년 달성한 고졸 신인 최다인 6연속 퀄리티스타트에 도전했다.

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1회초 출발이 좋았다. 선두타자 김태연은 1B2S에서 4구째 포크볼로 헛스윙 삼진 처리했다. 이어 문현빈을 중견수 뜬공을 처리한 뒤 한지윤을 삼진으로 잡았다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 김민준이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

2회초 위기를 맞았다. 강백호를 우익수 뜬공으로 잡았지만, 노시환에게 첫 안타를 맞았다. 채은성을 우익수 뜬공으로 처리했지만, 허인서에게 볼넷을 내주면서 2사 1,2루로 득점권에 주자가 생겼다. 이도윤을 1루수 땅볼로 잡아내면서 실점을 하지 않았다.

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2회말 한 점을 지원했지만, 3회초 곧바로 실점이 나왔다. 2사 후 문현빈에게 던진 슬라이더가 몸쪽으로 형성됐지만 가운데에 다소 몰리면서 결국 홈런을 맞았다. 이어 한지윤을 삼진으로 돌려세우면서 추가 실점은 하지 않았다.

4회초에도 위기가 이어졌다. 1사 후 노시환의 볼넷과 채은성의 2루타로 1사 2,3루가 됐다. 그러나 허인서를 삼진으로 잡아낸 뒤 이도윤까지 유격수 땅볼로 아웃시키면서 실점없이 넘어갈 수 있었다.

5회초에는 2사 후 문현빈에게 안타를 맞은 뒤 2루 도루까지 허용했다. 그러나 한지윤을 유격수 땅볼로 잡아내면서 이닝을 끝냈다.

1이닝만 더 막으면 됐지만, 투구수가 많았다. 총 92개의 투구수를 기록한 김민준은 1-1로 맞선 6회 김민에게 마운드를 넘겨줬다. 5경기 이어오던 퀄리티스타트 행진이 끝나던 순간이었다.

인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com