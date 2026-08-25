두산에 새겨진 2개의 새 홈런 역사...300홈런 양의지-7홈런 정수빈, 선두 KT 격파 선봉! [수원 현장]

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 6회초 양의지가 역전 솔로홈런을 치고 있다. 양의지의 개인 통산 300호 홈런이다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

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[수원=스포츠조선 김용 기자] 새롭게 생긴 두 개의 홈런 역사, 최강 선두 KT 잡은 두산.

두산 베어스가 KT 위즈를 물리치고 3위 경쟁에 다시 불을 붙였다.

두산은 25일 수원케이티위즈파크에서 열린 KT와의 주중 3연전 1차전에서 5회 터진 정수빈의 동점포, 그리고 6회 터진 양의지의 결승 솔로 홈런 등에 힘입어 3대1로 승리했다.

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그냥 승리를 이끈 홈런이 아니었다. 베테랑 정수빈과 양의지 모두 큰 의미의 홈런을 때려내며 팀 승리를 이끌었다.

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 5회초 정수빈이 우월 동점 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

먼저 정수빈. 정수빈은 팀이 0-1로 밀리던 5회초 호투하던 KT 선발 소형준을 상대로 동점 솔로 홈런을 쳐냈다. 이 홈런은 정수빈의 시즌 7호 홈런. 한 시즌 최다 홈런 기록을 데뷔 18년 만에 갈아치웠다. 정수빈은 지난 시즌 포함, 한 시즌 6홈런 기록을 두 번 세웠었다. 이게 한 시즌 최다 홈런 기록이었다.

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원래 홈런을 많이 치는 타자는 아니지만, 그래도 야구의 꽃 홈런을 치고 그 기록이 경신됐다면 누구든 기쁠 수밖에 없는 일. 더군다나 정수빈은 올시즌을 마치고 두 번째 FA 자격을 얻는 예비 FA이기도 하다. 정수빈은 홈런 뿐 아니라 멀티히트에, 7회 홈에 전력질주로 쇄도해 쐐기점을 만드는 등 이날 승리의 일등공신이었다.

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25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 6회초 양의지가 역전 솔로홈런을 치고 환호하는 팬들에게 인사하고 있다. 양의지의 개인 통산 300호 홈런이다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

다음 타자는 양의지였다. 양의지는 1-1이던 6회초 1사 주자 없는 상황서 소형준의 투심패스트볼을 받아쳐 좌월 홈런으로 연결시켰다. 시즌 18호.

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이 홈런은 양의지가 프로 선수가 된 후 300번째로 때려낸 홈런이었다. 개인 통산 300호 홈런. KBO리그 역대 17번째, 포수 3번째 대기록이다. 이전 300홈런을 친 포수는 박경완(은퇴), 강민호(삼성)가 있다.

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 6회초 양의지가 역전 솔로홈런을 치고 김원형 감독에게 축하의 꽃다발을 받고 있다. 양의지의 개인 통산 300호 홈런이다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

또 역대 최고령 300홈런 2위에도 이름을 올렸다. 양의지는 39세2개월20일에 300홈런을 쳤는데, 이보다 더 늦게 300홈런을 친 사람은 다름아닌 NC 다이노스 이호준 감독. 39세4개월10일 기록이었다. 공교롭게도 이 감독도 수원에서 KT를 상대로 기록을 달성했었다.

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두산 선발 최민석은 6이닝 1실점 호투로 개인 3연승, 시즌 12승(3패)째를 달성했다. 김택연과 타가다 두 필승조가 홀드, 마무리 이영하가 세이브를 기록했다.

수원=김용 기자 awesome@sportschosun.com