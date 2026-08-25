역사적 QS 행진은 멈췄지만…'투·타 완벽' SSG, 한화 완벽 제압 [인천 리뷰]

김민준. 사진제공=SSG 랜더스

조형우. 사진제공=SSG 랜더스

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[인천=스포츠조선 이종서 기자] SSG 랜더스가 투·타 조화를 앞세워 완벽한 승리를 거뒀다.

SSG는 25일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에서 7대1로 승리했다.

이날 SSG는 정준재(2루수)-박성한(유격수)-기예르모 에레디아(좌익수)-전의산(1루수)-김재환(지명타자)-최지훈(중견수)-조형우(포수)-안상현(3루수)-임근우(우익수)가 선발로 나왔다.

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이에 맞선 한화는 김태연(우익수)-문현빈(중견수)-한지윤(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-허인서(포수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

2회말 SSG가 선취점을 냈다. 1사 후 최지훈과 조형우가 연속 안타를 쳤다. 안상현이 삼진으로 돌아섰지만, 임근우의 적시타가 터지면서 1-0 리드를 잡았다.

임근우. 사진제공=SSG 랜더스

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한화도 곧바로 반격에 나섰다. 3회초 2사에 문현빈이 솔로 홈런을 날리면서 1-1 균형을 맞췄다. 문현빈은 개인 커리어 최다인 13홈런을 기록했다.

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6회말 SSG가 빅이닝을 만들면서 승기를 잡았다. 선두타자 전의산이 안타를 쳤고, 김재환이 볼넷을 골라냈다. 이후 최지훈의 적시타가 나오면서 2-1로 리드를 잡았다.

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한화는 선발 오웬 화이트를 내리고 이상규를 올렸다. 조형우의 땅볼로 1사 2,3루가 된 가운데 안상현의 볼넷으로 만루가 만들어졌다. 이후 오태곤의 적시타로 한 점을 더했다.

최지훈. 사진제공=SSG 랜더스

한화는 다시 투수를 조동욱으로 교체했다. 정준재에게 땅볼을 얻어내면서 3루 주자를 홈에서 잡아냈다. 그러나 박성한의 밀어내기 볼넷에 이어 에레디아와 한유섬의 연속 적시타로 점수는 7-1까지 벌어졌다.

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한화는 9회초 노시환이 안타를 치고 나간 뒤 채은성과 페라자까지 볼넷을 골라내며 1사 만루 찬스를 잡았다. 그러나 후속 병살타로 득점으로 이어지지 않았다.

넉넉하게 벌어진 점수 차. SSG가 승리를 지키기에는 충분했다. 선발 김민준이 5이닝 1실점을 기록한 가운데 김민(1이닝 무실점)-이건욱(1이닝 무실점)-전영준(1이닝 무실점)-서진용(1이닝 무실점)이 승리를 지켰다. 김민준은 5이닝을 소화하고 내려가면서 고졸 신인 연속 퀄리티스타트 행진을 5에서 멈췄다. 역대 최다는 주형광 KT 위즈 재활군 코치가 1994년 달성한 6연속 퀄리티스타트였다.

한화는 화이트가 5이닝 4실점으로 흔들렸고, 이상규(⅓이닝 2실점)-조동욱(⅔이닝 1실점)-김서현(1이닝 무실점)-정우주(1이닝 무실점)가 차례로 등판했다.

인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com