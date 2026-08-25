"던지고 싶습니다" 1이닝이면 '역대 1위' 타이인데…"기록 알고 있었다" 냉정했던 사령탑 강판 결정 왜?

SSG 김민준. 사진제공=SSG 랜더스

Advertisement

Advertisement

[인천=스포츠조선 이종서 기자] SSG 랜더스가 투·타 조화를 앞세워 완벽한 승리를 거뒀다.

SSG는 25일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에서 7대1로 승리했다.

이날 SSG 선발 투수 김민준은 기록 하나에 도전하고 있었다. 지난달 23일 롯데전에서 자신의 두 번째 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하) 피칭을 펼쳤던 김민준은 5경기 연속 퀄리티스타트 행진을 이어갔다. 한화를 상대로 퀄리티스타트를 한다면 주형광 KT 위즈 재활군 코치가 1994년 달성한 고졸 신인 최다인 6연속 퀄리티스타트와 타이를 이룰 수 있었다.

Advertisement

3회 문현빈에게 솔로 홈런을 맞았지만, 5회까지 실점이 없었다. 다만, 투구수가 92개로 다소 많았다. 기록을 생각한다면 6회에도 마운드에 오를 수도 있었다. 그러나 코칭스태프의 결정은 교체. 6회초에는 김민이 올라왔다.

경기를 마친 뒤 김민준도 "더 던지고 싶었다"고 의지를 보였다.

Advertisement

이숭용 SSG 감독은 "선발 김민준이 KBO리그 역대 고졸 신인 최장 연속 퀄리티스타트 타이 기록에 도전하고 있다는 것을 알고 있었다. 다만 투구수 등 여러가지 상황을 종합적으로 고려해 교체를 결정했다"고 밝혔다.

Advertisement

이 감독은 이어 "32년 만의 대기록을 이어가지 못한 점은 아쉽지만, 오늘 경기를 통해 다시 한번 미래의 랜더스 마운드를 책임질 선수라는 것을 스스로 증명했다"고 다독였다.

Advertisement

김민준이 1-1로 맞선 상황 내려간 가운데 SSG는 6회말 빅이닝을 만들었다. 6점을 몰아치면서 7-1로 달아났다.

SSG 김민준. 사진제공=SSG 랜더스

투수진은 승리를 지켰다, 선발 김민준이 5이닝 1실점을 기록한 가운데 김민(1이닝 무실점)-이건욱(1이닝 무실점)-전영준(1이닝 무실점)-서진용(1이닝 무실점)이 차례로 올라와 호투를 펼쳤다.

Advertisement

이 감독은 "타선에서는 6회말 모든 타자들이 각자의 역할을 충실히 수행해주면서 빅이닝을 만들어줬다. 특히, 대타로 나선 두 베테랑 선수가 더그아웃에서 준비를 잘 해준 덕분에 타이트 하던 경기 분위기를 바꿀 수 있었다"고 했다.

이 감독은 이어 "더운 날씨에도 경기장을 찾아 끝까지 열정적으로 응원해주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"고 인사를 남겼다.

SSG는 26일 선발투수로 최민준을 예고했다. 한화는 류현진이 등판한다.

인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com