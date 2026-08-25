그래그래, 형이 다 해줄게! 오스틴 사이클링히트 대폭발 → LG 연장 혈투 끝에 NC 5대4 제압. 3위 사수 [잠실 현장]

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 1회말 2사 2,3루 LG 송찬의 안타 때 득점한 오스틴. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 역시 해결사는 오스틴이었다.

LG 트윈스는 25일 잠실에서 열린 NC 다이노스와 경기에서 연장 10회 접전 끝에 5대4로 승리했다. 오스틴은 KBO 역대 33호 사이클링 히트에 성공했다.

LG는 타선 침체 속에 7회까지 0-2로 끌려갔다. 8회말 오스틴이 경기를 한 방에 뒤집는 역전 3점 홈런(시즌 33호)을 발사했다. 오스틴은 5타수 4안타 3타점을 기록했다.

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2회초 NC가 선취점을 뽑았다. 선두타자 박건우가 8구 승부 끝에 2-유간 내야 안타를 쳤다. 김휘집이 삼진을 당한 뒤 이우성이 중전 안타를 쳤다. 박건우는 3루까지 갔다. 1사 1, 3루에서 안중열이 우중간 깊은 희생플라이로 박건우를 불러들였다.

NC는 3회초 1점을 추가했다. 최정원이 우중간 2루타로 포문을 열었다. 박민우가 2루 땅볼 진루타에 성공했다. 1사 3루에서 블레인이 깔끔한 중전 적시타를 터뜨렸다.

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LG는 좀처럼 기회를 살리지 못하고 끌려갔다.

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4회말 1사 후 박해민의 볼넷과 오스틴의 2루타로 주자를 모았다. 송찬의가 삼진을 당했다. 문보경이 볼넷을 골랐다. 2사 만루에서 문정빈이 다시 삼진을 당했다. 6회에는 2사 후 오스틴이 안타를 쳤지만 송찬의가 삼진. 7회말도 무사 1루에서 문정빈 오지환 천성호가 연속 범타에 그쳤다.

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역시 해결사는 오스틴이었다.

LG는 7회초 이우찬, 8회초 김진수 카드를 꺼내 추가 실점을 막았다. NC를 2점 차이로 붙들어놨다.

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8회말 LG 타선도 드디어 깨어났다.

1사 후 신민재가 볼넷 출루했다. 박해민이 우전 안타를 쳤다.

1사 1, 3루에서 오스틴이 좌측 담장을 넘겼다. 오스틴은 가운데 높은 코스로 몰린 슬라이더 실투를 놓치지 않았다.

NC도 그대로 물러나지 않았다. 9회초 악착같이 동점을 만들었다. LG 마무리 손주영을 괴롭혔다. 1사 만루에서 김형준이 밀어내기 볼넷을 얻어냈다. 서호철이 병살타를 치면서 역전에는 실패했다.

NC는 9회말을 무실점으로 넘기고 10회초 리드를 되찾았다. 박건우의 2루타와 김휘집의 땅볼로 1사 3루를 만들었다. 이우성이 볼넷으로 나갔다. 1사 1, 3루에서 행운이 따랐다. 신재인의 타구가 투수 글러브에 맞고 굴절되면서 내야 안타로 이어졌다. 박건우의 대주자 오태양이 홈을 밟았다.

LG는 위기의 순간 다시 살아났다.

3-4로 뒤진 10회말 선두타자 오스틴이 영웅으로 등극했다. 중견수 키를 넘기는 3루타를 쳐내며 사이클링 히트를 완성했다. 대주자 최원영이 들어갔다. 송찬의가 좌익선상 2루타를 터뜨려 4-4 동점. 폭투가 나와 송찬의는 3루까지 갔다. 무사 3루에서 NC는 문보경에 이어 문정빈까지 자동 고의4구로 걸렀다.

구본혁 박동원이 내야 뜬공에 그쳐 분위기가 가라 앉았다. 홍창기가 우중간을 가르는 끝내기 안타를 뽑아내며 마침표를 찍었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com