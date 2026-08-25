손주영 블론 → 홍창기 끝내기! LG 큰 거 잡았다. 염경엽 감독 가슴 쓸어 내렸다 "끝까지 포기하지 않는 플레이" [잠실 현장]

사진제공=LG트윈스

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 큰 고비를 넘었다.

LG 트윈스는 25일 잠실에서 열린 NC 다이노스와 경기에서 연장 10회 접전 끝에 5대4로 승리했다.

8회말 뒤집은 경기를 마무리 손주영이 블론세이브를 하면서 커다란 데미지를 입을 뻔했지만 연장까지 가서 끝내 승리했다.

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경기 후 염경엽 LG 감독은 "마지막까지 타이트한 경기였다. 선수들이 끝까지 포기하지 않는 플레이를 해줬다. 오랜만에 홍창기가 집중력을 가지고 끝내기 안타를 기록하면서 승리할 수 있었다"고 가슴을 쓸어내렸다.

선발투수 톨허스트가 6이닝 2실점 호투했다. 그러나 타선이 침묵했다. 7회까지 0-2로 끌려갔다.

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8회말 오스틴이 역전 3점 홈런을 폭발했다. 그대로 이기는 분위기.

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그러나 9회에 또 경기가 뒤집혔다. 손주영이 3-3 동점을 허용했다. 10회초에는 3-4 재역전을 당했다.

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10회말 LG는 다시 뒤집는 저력을 선보였다. 4-4로 맞선 10회말 2사 만루에서 홍창기가 우중간을 갈랐다. 오스틴은 10회말 3루타를 때리면서 사이클링히트도 완성했다.

염 감독은 "톨허스트가 선발로서 자기 역할을 잘해주었다. 전체적으로 끌려가던 경기였는데 오스틴의 3점홈런으로 경기의 흐름을 가져올 수 있었고 오스틴의 KBO 첫 사이클링 히트 축하한다"고 기뻐했다.

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이어서 "오늘도 많은 팬들의 열정적인 응원 덕분에 마지막 끝내기로 승리할 수 있었다. 감사드린다"고 인사했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com