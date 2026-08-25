'여러분, 드디어 제가 살아났어요! 98경기만에!' 폭망했던 60홈런 포수 기사회생

칼 랄리. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]최악의 슬럼프에 빠져있던 시애틀 매리너스 포수 칼 랄리가 3홈런 경기로 기사회생했다.

랄리는 25일(이하 한국시각) 미국 시애틀 T-모바일 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 필라델피아 필리스와의 홈 경기에서 6번타자-포수로 선발 출전해 3타수 3안타 3홈런 4타점 1볼넷 3득점으로 대활약을 펼쳤다. 랄리의 활약을 앞세운 시애틀은 9대2로 완승을 거뒀다.

랄리는 첫 타석부터 홈런을 터뜨렸다. 1회말 1사 주자 1루 상황에서 필라델피아 선발 잭 휠러를 상대해 포심패스트볼을 받아쳐 우월 투런 홈런으로 연결시켰다.

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두번째 타석에서는 볼넷으로 걸어나간 랄리는 5회말 선두타자로 나서 다시 휠러를 상대로 가운데 담장을 넘기는 솔로홈런을 쏘아올렸다. 휠러는 랄리에게 연타석포를 얻어맞았다.

여기서 끝이 아니었다. 투수가 바뀐 후에도 다시 홈런을 터뜨렸다. 7회말 1사 주자 없는 상황에서 체이스 슈가트를 상대해 커터를 공략해 또 한번 우측 담장을 넘겼다. 랄리는 단 한경기만에 자신의 시즌 홈런 개수를 14개에서 17개로 늘렸다.

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지난해 60홈런을 치며 아메리칸리그 홈런 1위, 타점 1위, 실버 슬러거에 골드글러브까지 싹쓸이했던 랄리는 메이저리그 역사상 최초로 단일 시즌 포수 최다 홈런 신기록까지 갈아치웠다. 그러나 올해는 1할대 타율에 허덕였고, OPS도 지난해 0.948에서 올해 6할 미만으로 하락했었다. 그나마 3홈런 경기를 통해 끌어올렸다. 그의 '멀티 홈런'은 작년 9월 25일 콜로라도 로키스전에서 59호와 60호 홈런을 터뜨린 후 처음이다.

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랄리는 시애틀 매리너스 역사상 한 경기에 3홈런을 터뜨린 역대 두번째 포수로 이름을 새겼다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com