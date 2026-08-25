10승 핵잠수함의 귀환 → '9연승 막차' 기적 재현할까

잠실=한동훈 기자

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 핵잠수함 10승 투수가 돌아왔다. NC 다이노스가 지난해 가을야구 막차 탑승의 기적 재현을 꿈꾼다.

24일 잠실 원정길 버스에 오르는 NC 선수단에 반가운 얼굴이 합류했다. 왕년의 옆구리 에이스 이재학이 재활을 마치고 복귀했다. 이재학은 잠실 LG전에 동행한 뒤 주말 대전 한화전 중 하루에 선발 등판할 계획이다.

이재학은 25일 잠실에서 불펜투구 20구를 소화한 뒤 취재진을 만났다. 이재학은 "재활이 변수가 워낙 많아서 쉽지가 않더라. 그래도 오긴 왔네요"라며 웃었다.

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이재학은 2025년 4월 30일 오른쪽 팔꿈치 수술을 받았다. 내측 측부 인대 손상이었다. 올해 전반기를 목표로 회복에 집중했다. 예상보다 살짝 늦은 감은 있다.

마침 중요한 시기에 가세했다. NC는 올해 5선발 갈증에 시달렸다. 5선발 자리에 투입된 투수만 무려 7명. 이재학이 잔여 시즌 로테이션을 잘 지켜준다면 선발 이닝이 길어지면서 불펜 강화 효과까지 누릴 수 있다.

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이재학은 "공백기가 많이 길었다. 실감이 아직 안 난다. 선발 등판 당일이 되면 긴장이 될지도 모르겠다. 그냥 물 흐르듯이 하려고 한다"며 말을 아꼈다.

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이재학은 NC 개국공신이다. NC 1군 진입 첫 해인 2013년부터 토종 1선발로 활약했다. 2016년까지 4년 연속 10승에 성공했다. 통산 306경기 85승 88패 평균자책점 4.60을 기록했다.

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이재학은 "재활 초기에는 조바심 때문에 오히려 순조롭지가 못했다. 그 마음을 내려놓으려고 노력했는데 쉽지가 않더라. 일단은 경기 감각 회복이 우선이다. 최대한 빠르게 적응해 보겠다"고 말했다.

이재학이 로테이션에 들어오면 원종해가 빠진다. 이호준 NC 감독은 "이재학은 한화전에 나간다. 투구수는 70개를 넘기지 않으려고 한다. 회복은 다 됐다"고 기대했다.

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24일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 NC 다이노스의 경기. NC 이재학이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.04.24/

24일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기, NC 선발투수 이재학이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.09.24/

이재학이 NC의 막판 대반격 원동력이 될 수 있을지 궁금하다. NC는 지난해 가을야구 가능성이 희박한 상황에서 기적의 스퍼트를 올렸다. 마지막 20경기서 9연승 포함 14승 6패를 기록했다. 8월을 7위로 마친 NC는 5등으로 포스트시즌 막차 탑승에 성공했다.

이재학은 "지금 이것저것 따질 상황이 아니다. 오랜만에 왔기 때문에 팀 분위기와 그라운드에 얼른 스며들어야 한다. 오랜만에 왔다는 티가 나지 않도록 자연스럽게 던지고 싶은 마음이 가장 크다"고 강조했다.

다만 NC는 갈 길이 매우 바쁘다. 107경기를 소화한 26일 현재 48승 2무 57패로 8위다. 5위 두산과 승차가 9경기로 벌어졌다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com