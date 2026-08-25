'왜?' KIA 김도영 대체자 이 선수인가, 절호의 기회 놓쳐선 안 된다…"우선 불러서 체크해 보고"

17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 변우혁이 수비 훈련을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.17/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "우선 불러서 체크해 보려고 한다."

이범호 KIA 타이거즈 감독이 대체 불가 간판타자 김도영의 빈자리를 채울 준비를 시작했다. KIA는 25일 광주 롯데 자이언츠전에 앞서 내야수 변우혁을 콜업했다.

KIA에서는 김도영과 외야수 박재현, 투수 성영탁 등 3명이 2026년 아이치-나고야아시안게임 국가대표로 발탁됐다. 대표팀은 다음 달 14일 소집해 훈련을 시작하고, 18일 일본 나고야로 출국해 아시안게임 일정을 마치면 28일 귀국한다.

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KIA는 아시안게임 대표 소집 기간에 총 7경기를 치른다. 잔여 경기 일정이 띄엄띄엄 잡히면서 기간 대비 손해를 최소화했다.

그래도 김도영과 박재현이 없는 KIA 타선은 확실히 화력이 떨어진다. 김도영은 올해 38홈런을 치며 역대 최연소 40홈런에 도전하고 있고, 박재현은 대체불가 1번타자로 올해 자리를 확실히 잡았다.

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이 감독은 "제인 신경 쓰인다. (박)재현이랑 (김)도영이는 팀에 없어서는 안 될 선수들이다. 어떻게든 대체하겠지만, 성적을 보면 팀에서 제일 잘 치는 2명이 빠져 나가는 것"이라며 우려를 표했다.

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변우혁은 2019년 1차지명으로 한화 이글스에 입단할 당시 거포 유망주로 기대를 모았다. 한화에서 기량을 꽃피우지 못한 채 2022년 11월 KIA로 트레이드됐다. KIA는 변우혁을 차기 1루수 또는 3루수로 키워보려고 부단히 노력했지만, 기회를 주려고 할 때마다 부상에 발목을 잡히는 일이 반복됐다.

23일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 6회초 솔로홈런을 날린 KIA 변우혁. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 3회말 1사 1,2루 KIA 김선빈 안타 때 김도영이 득점하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

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변우혁은 올해 1군 30경기에서 타율 2할3리(59타수 12안타), 3홈런, 8타점, OPS 0.644를 기록했다. 공수에서 당장 김도영의 빈자리를 채운다고 생각하면 역부족이지만, 단 7경기만이라도 일단 미쳐주길 KIA는 간절히 바라고 있다.

2번째 대안으로는 박민을 고려하고 있다. 허리 부상으로 이탈했던 박민은 다음 달 초에는 1군에 복귀할 수 있을 전망이다. 수비력으로는 박민이 변우혁에게 크게 앞선다. 공격은 변우혁, 수비는 박민이라고 보면 된다.

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이 감독은 "3루가 가장 걱정이다. (변)우혁이를 우선 불러서 체크해보려고 한다. (박)민이도 9월 초에는 다시 시작한다. 그정도 선수들로 채워야 하지 않을까 생각한다. 그래도 다행인 것은 띄엄띄엄 경기가 있어서 투수들을 적재적소에 잘 쓸 수 있을 것 같다. 최소한의 점수로 이길 방법을 알아봐야 한다"고 했다.

박재현의 빈자리는 그래도 계산이 선다.

이 감독은 "재현이 자리에 외야수는 카스트로를 우선으로 생각하고 있다. 1루를 (박)상준이나 (오)선우를 생각하고 있고, 외야랑 1루를 변화를 주면서 가야 할 것 같다"고 했다.

김도영이라는 절대 강자가 없는 7경기. 변우혁으로선 눈도장을 찍을 수 있는 절호의 기회다. 이 감독은 김도영이 이탈하기 전에 가능한 변우혁에게도 기회를 주면서 가능성을 시험할 예정이다.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 김도영과 변우혁이 수비 훈련 중 이야기를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com