'역대 최초 또 최초' KIA, 이런 말도 안 되는 기록 해내다니…"이호연 팀 위해 큰일 했다"

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "정말 중요한 경기였는데, 이호연이 팀을 위해 큰일을 했다."

KIA 타이거즈가 기적을 썼다. KIA는 25일 광주 롯데 자이언츠전에서 8대5 끝내기 승리를 거뒀다. 4-5로 뒤진 9회말 2사 만루에서 대타 이호연이 롯데 마무리투수 김원중에게 끝내기 그랜드슬램을 뺏었다.

KIA는 이호연의 홈런으로 KBO 역대 최초 역사를 썼다. KIA는 지난 23일 고척 키움 히어로즈전에서 7대8로 패할 당시 마무리투수 이의리가 키움 김재현에게 끝내기 만루포를 얻어맞았다.

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끝내기 만루 홈런을 얻어맞고, 바로 다은 경기에서 끝내기 만루 홈런을 쳐서 이긴 사례는 KBO 역사상 KIA가 유일하다.

또 이호연은 KBO 역사상 최초로 9회말 2사 만루에서 대타로 나와 끝내기 만루 홈런을 친 선수로 이름을 올렸다.

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이호연과 김재현 모두 올해 각 팀의 핵심 전력이 아니었다는 점도 공통점이다. 두 선수 모두 올 시즌 1호 홈런을 끝내기 그랜드슬램으로 장식했다.

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25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

이범호 KIA 감독은 "정말 중요한 경기였는데 이호연이 팀을 위해 큰일을 했다. 9회말 찬스가 오면 이호연을 쓰려고 준비를 하고 있었다. 예전에 김원중과 상대 전적에서도 안타가 있어서 믿고 냈는데 감독의 기대에 부응했다. 낮은 코스는 버리고 존을 높게 보라고 했는데 낮은 코스 초구를 헛스윙하면서 감을 잡은 것 같다"고 이야기했다.

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이호연은 생애 첫 끝내기 홈런과 만루 홈런을 친 소감을 묻자 "일단 내 스윙을 하자, 소극적으로만 치지 말자는 생각이 컸다. 대기 타석에서 감독님과 코치님이 존을 높게 설정하고 들어가라고 했는데, 그게 좋은 방향성이었던 것 같다. 대기 타석부터 (김원중의) 포크볼만 노렸다. 만루 상황에서 대타로 나가서 안타를 치는 것도 짜릿한데, 운 좋게 홈런이 돼서 아직까지 짜릿하다. 넘어가는 순간 이때까지 야구했던 것과 부모님이 생각이 제일 많이 났다"고 했다.

불펜의 릴레이 호투도 돋보였다. 선발투수 시라카와 케이쇼가 4⅔이닝 74구 7안타 1볼넷 5삼진 5실점을 기록하고 내려간 가운데 정해영(1⅓이닝)-김범수(⅓이닝)-성영탁(1⅔이닝)-조상우(1이닝)가 무실점으로 버텨 승리를 이끌었다.

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이 감독은 "마운드에서 성영탁이 없었다면 오늘(25일) 역전은 어려웠을 것이다. 7회초 1사 만루 위기 상황에서 등판해 1⅔이닝을 완벽하게 막아줬다. 구위가 회복되는 모습이다. 정해영과 조상우도 실점 없이 좋은 투구를 해줬다"고 칭찬했다.

KIA는 극적인 승리로 2연패를 마감하고 시즌 성적 61승50패2무를 기록, 4위를 사수했다.

이 감독은 "오늘 경기를 내줬다면 연패가 이어지는 상황이었는데, 마지막까지 모든 선수들이 최선을 다해줘 이길 수 있었다. 수고들 많았고, 함께 응원해 주신 팬분들께도 감사드린다"고 했다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com