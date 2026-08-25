'납득하기 힘든 투수 교체' KBO 대기록 코앞인데, 왜 92구만에 김민준 내렸나

SSG 랜더스 김민준. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]공의 힘이 떨어졌다고 봤을까. 아니면 터지기 전에 미리 단속을 한 것일까. 그러나 여러모로 아쉬움이 남는 결정이다.

SSG 랜더스 고졸 신인 김민준의 연속 퀄리티스타트(선발 등판 6이닝 이상 3자책 이하) 행진이 멈췄다. 호투를 못한 것은 아니다.

김민준은 25일 인천 한화 이글스전에 선발 등판해 5회까지 단 1점으로 한화 타선을 봉쇄했다. 신인답지 않은 위기 관리 능력이 돋보였다. 1회초를 삼자범퇴로 마친 후 2회 안타와 볼넷으로 주자 2명을 내보낸 상황에서 이도윤을 1루 땅볼로 처리했다.

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3회 문현빈에게 홈런을 허용했지만 2아웃 주자 없는 상황에서 맞은 솔로포였고, 4회에는 1아웃에 노시환에게 볼넷, 채은성에게 2루타를 맞아 최대 위기에 몰렸다. 그러나 이번에도 침착하게 허인서와 이도윤을 삼진과 땅볼로 잡아내며 실점하지 않았다.

5회에도 2사 후 문현빈에게 안타와 2루 도루를 허용했으나 김민준은 한지윤을 유격수 땅볼로 잡아내면서 또 한번 이닝을 마무리했다.

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5회까지 김민준의 투구수는 92구였다. 그런데 이숭용 감독은 6회초 수비를 앞두고 투수를 김민으로 교체했다. 당시 스코어는 1-1 동점 접전이었다.

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7일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, SSG가 4대2로 승리하며 9연패에서 탈출했다. 승리투수 김민준을 맞이하는 이숭용 감독의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

100구 이내에 선발 투수를 교체하고, 동점 상황에서 필승조를 투입하는 것이 이상하지는 않았다. 그런데 김민준이 현재 신기록을 향해 도전하고 있었던 상황인 것을 고려하면 다소 의아한 결정이다.

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김민준은 최근 5경기 연속 QS를 기록 중이었다. 7월 23일 롯데전을 시작으로 5경기 연속 6이닝을 채웠고, 2자책 이하로 연속 호투를 펼쳤다. 이는 KBO 역대 고졸 신인 연속 QS 공동 2위에 해당하는 기록이다. 이미 2위에는 이름을 올렸고, 한화전에서도 QS를 기록했다면 최다 타이가 될 수 있었다. 이 부문 최다 기록은 1994년 롯데 주형광(현 KT 코치)의 6경기 연속 QS다.

김민준의 5회까지 투구수가 92구였고, 올해 부상 이슈가 있었던만큼 유독 애지중지 부상 방지를 하는 선수인 것은 맞다. 그러나 최소 6회에 김민준이 한번 더 올라올 기회조차 주지 않고, 이닝이 시작되기도 전에 투수 교체를 미리 준비한 것은 쉽게 납득하기는 어려운 결정이다.

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5회에도 득점권에 주자를 내보냈고, 경기 초반에 비해 힘이 떨어졌다고 볼 수는 있다. 또 1-1 박빙의 상황이기에 팀이 이기기 위해서는 힘이 충분한 불펜이 빠르게 등판하는 것이 옳은 선택일 수도 있다. 그러나 SSG는 현재 9위로 밀려있고 사실상 순위 경쟁은 끝이난 상태다.

당연히 시즌 끝까지 최선을 다하는 것이 맞지만, 경기 흐름상 김민준이 6회에 올라가는 것이 결코 억지스러운 상황은 아니었다. 평생 다시는 도전해볼 수 없는 기록이 허무하게 날아가고 말았다. 차라리 김민준이 6회에 올라와서 힘이 떨어져 난타를 당해 QS를 스스로 날렸다면 미련이라도 남지 않았을텐데, 그럴 기회조차 없었다.

이숭용 감독은 경기 후 구단 홍보팀을 통한 승장 코멘트에서 "김민준이 기록에 도전하고 있다는 것을 알고 있었다. 다만 투구수 등 여러가지 상황을 종합적으로 고려해 교체를 결정했다"고 설명했다.

그러나 김민준 본인은 "더 던지고 싶었다"며 아쉬움을 표현했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com