"당장 선발 나설 수도" 대반전! '타율 0.068' 김하성 드디어 기회 받는다…마지막 생존 기회

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[스포츠조선 박상경 기자] 대반전이다.

김하성(애틀랜타 브레이브스)이 다시 주전 자리를 되찾을 수 있는 길이 열렸다. 애틀랜타는 25일(한국시각) 짐 자비스를 트리플A로 내려보냈다. 미국 SB네이션은 '애틀랜타가 오늘 당장 김하성을 선발로 내보낼 수도 있다'고 전했다.

김하성은 이달 초 콜업 후 4경기에 나서 3타석을 소화한 게 전부다. 그가 부상자 명단(IL)에서 재활 경기를 마치고 돌아온 뒤 애틀랜타의 월트 와이스 감독은 어떤 보직을 맡길 것이냐는 물음에 "상의해봐야 한다"고 신중한 자세를 취했다. 애틀랜타가 1년 총액 2000만달러 계약 뿐만 아니라 마이너 옵션 소진으로 그를 내려보낼 수 없는 상황에서 전력외인 그를 억지로 26인 로스터에 남겨두는 것처럼 보였다.

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그런데 분위기가 미묘하게 바뀌었다. 김하성이 IL에 오른 뒤 맹활약하던 자비스의 부진 때문이다. 자비스는 지난달 타율 0.279를 기록했으나, 8월 타율 0.079로 급추락 했다. 수비는 여전히 나쁘지 않다는 평가지만, 갑작스럽게 추락한 공격력이 문제였다. 이런 흐름이 애틀랜타의 포스트시즌에 불확실성을 더할 것이라는 의견과 함께, 샌디에이고 시절이던 2022년 가을야구를 경험했던 김하성이 좀 더 나을 것이라는 전망이 이어진 바 있다.

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SB네이션은 '김하성은 8월 8일 선발로 나선 게 전부다. 애틀랜타는 필라델피아 필리스에 3.5경기차로 앞선 선두로 지구 우승확률은 ¾정도지만, 플레이오프 진출 확률은 거의 1에 가깝다'며 '애틀랜타가 김하성을 선발로 내세울 여유가 있는지는 어떤 수치를 더 중요하게 생각하느냐에 달렸다'고 지적했다.

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미국 디애슬레틱은 자비스의 마이너행 소식을 전하며 '유틸리티인 마우리시오 두반이 유격수 자리를 맡을 것'으로 내다봤다. 하지만 SB네이션은 '두반의 시즌 타격 성적(wOBA 0.312, xwOBA 0.306)은 커리어 평균(wOBA 0.294, xwOBA 0.290)보다 낫지만, 커리어 하이는 아니다'라며 '최근 그의 xwOBA는 0.280까지 내려왔다. 그가 좋은 모습을 보이던 시기는 팀이 고군분투하던 6월까지 거슬러 올라가야 한다'고 지적했다. 또 '두반이 엄청난 활약을 펼치고 있는 건 아니지만, 김하성은 그런 모습을 좋지 않은 방식으로 보여줘 출전 시간이 거의 사라졌던 것'이라고 덧붙였다.

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애틀랜타가 자비스를 내리고 김하성을 남겨뒀다는 것은 남은 시즌 그가 과연 포스트시즌에서 활용 가능한 지를 판단하기 위한 것으로 풀이된다. 기본적으로 두반에게 좀 더 많은 출전 기회가 부여될 것으로 보이지만, 김하성도 로테이션으로 기회를 얻는 그림이 예상된다.

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다만 시간이 많지 않다. 애틀랜타가 필라델피아의 추격을 받고 있어 여유가 없는 점이나, 워낙 부진한 모습을 보였던 김하성이 주어진 기회에서 나아진 모습을 보여주지 못한다면 마지막 남은 생존 희망마저 사라질 수 있다는 점도 고려해야 한다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com