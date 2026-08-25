"홈런 타자만 모여있다고 이길 순 없어"…삼성 막판 1위 싸움→기동력에 '방점' 찍었다 [고척 포커스]

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 박진만 감독이 경기를 준비하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "홈런 타자만 모여 있다고 이길 수 있는 게 아니다. 1점 차 승부에서 확실하게 뛸 수 있는 기동력과 작전 수행 능력을 고려해 엔트리를 구성할 생각이다."

삼성 라이온즈 박진만 감독이 가을야구와 정규시즌 막판 순위 싸움을 겨냥해 엔트리와 마운드 보직에 의미 있는 변화를 줬다. 확대 엔트리 등록에 맞춰 '1점을 짜내는 기동력'을 보강하는 한편, 28일 선발로 신예 우완 김백산을 전격 낙점하고 좌완 이승현을 불펜으로 전환했다.

10일 잠실구장에서 2026 KBO퓨처스리그 올스타전이 열렸다. 2회말 솔로홈런을 날린 삼성 함수호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

박진만 감독은 25일 확대 엔트리 등록 선수들의 발탁 기준에 대해 '상황별 맞춤형 전력'을 최우선으로 꼽았다.

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이날 삼성은 포수 박세혁, 내야수 이창용, 외야수 이진용, 함수호 그리고 투수 김백산을 엔트리에 등록했다. 박 감독은 "투수 쪽에서 1명을 바꾸고, 포수 쪽도 1명을 교체했다"라며 "내외야에 걸쳐 1점 차 박빙 승부 때 확실하게 도루를 시도하고 베이스를 훔칠 수 있는 주력을 갖춘 선수들을 복합적으로 올렸다"라고 밝혔다.

이어 "타선에 홈런 타자만 있다고 해서 야구를 이길 수 있는 것은 아니다"라며 "경기 후반 팽팽한 상황에서 한 점을 뽑아내고 지켜낼 수 있는 선수들 위주로 엔트리를 재조정했다"라고 설명했다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 동료들 수비 지켜보는 삼성 김백산. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 김백산. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

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선발 로테이션에도 확실한 교통정리가 이뤄졌다. 오는 28일에는 김백산이 선발로 나선다.

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박 감독은 "전력분석팀과 상의한 결과, 이번 주 금요일 선발로는 김백산이 들어가는 것으로 가닥을 잡았다"라며 "좋은 모습을 보여준다면 계속 선발로 기회를 얻을 것"이라고 신뢰를 보냈다.

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김백산의 선발 투입에 따라 기존 선발로 투입됐던 이승현은 양창섭과 함께 불펜으로 이동해 마운드 허리를 강화한다. 박 감독은 "좌완 이승현과 양창섭은 불펜에서 대기한다"라며 "팀 상황과 경기 흐름에 따라 롱릴리프로 길게 던질 수도 있고, 타이트한 승부처에서 1이닝을 확실하게 막아주는 등 전천후로 활용할 계획"이라고 밝혔다.

장타력 일변도의 타선에 기동력과 대주자 옵션을 더하고, 선발 경쟁력이 입증된 김백산을 투입하는 동시에 좌완 이승현을 불펜으로 돌려 마운드 뎁스를 두껍게 다진다는 복안이다.

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정규시즌 막판 1승이 절실한 살얼음판 승부처에서 박진만호가 선보인 전력 재편이 삼성의 가을야구 진격에 어떤 시너지 효과를 낼지 기대가 모인다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com