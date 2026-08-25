'160㎞ 펑펑 → 2년차 사이영' 24세 투수 추락, '버두치 효과' 창시자가 본 문제점은

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[스포츠조선 박상경 기자] 성공을 거듭하던 파이어볼러에게 대체 무슨 일이 생긴걸까.

폴 스킨스(24·피츠버그 파이어리츠)의 급격한 추락은 올 시즌 메이저리그 최대 미스터리 중 하나다.

2024년 빅리그에 데뷔한 그는 100마일(약 160.9㎞) 구속의 패스트볼을 어렵지 않게 뿌리면서 혜성처럼 등장했다. 데뷔 첫 시즌 23경기 133경기를 던져 11승3패, 평균자책점 1.96, WHIP(이닝당 출루 허용률) 0.95, 탈삼진 170개를 잡아내면서 내셔널리그 신인왕에 올랐고, 지난해에는 32경기 187⅔이닝 10승10패, 평균자책점 1.97, WHIP 0.95, 탈삼진 216개로 내셔널리그 사이영상을 거머쥐었다. 매년 성공 스토리를 써가던 그는 내셔널리그 최고의 투수로 불렸다.

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그런데 올 시즌에는 완전 딴판이다. 26경기 139이닝 9승11패, 평균자책점 3.95, 탈삼진 171개다. 앞선 시즌보다 평균자책점이 두 배로 뛰었다. 최근 7경기 36이닝 동안 평균자책점은 5.00, WHIP 1.44다.

성적도 성적이지만 내용이 더 큰 문제. 어렵지 않게 100마일을 뿌리던 지난 2년과 달리, 올 시즌에는 구속이 점점 줄더니 최근엔 96마일(약 154.4㎞)까지 내려왔다. 특별한 부상 없이 시즌을 치러왔다는 점에서 물음표는 커지고 있다.

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미국 스포츠일러스트레이트(SI) 칼럼니스트 폴 버두치는 이런 스킨스의 변화에 주목했다. 그는 2008년 100이닝 이상 투구한 만 25세 이하 투수 중 전년도 시즌에 비해 30이닝 더 많이 던진 투수들의 부상 확률이 급격히 높아진다는 이른바 '버두치 효과'로 유명세를 탄 바 있다.

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버두치는 '지난 두 달간 스킨스의 슬럼프 기간을 돌아보면 그가 투구 스텝을 크로스에서 홈 플레이트 방향으로 바꾼 시점과 일치한다. 이런 변화는 투구 동작 오프셋을 5~8인치(약 12.7~20.3㎝) 줄였는데, 이는 수직 보다 수평각에 의존하는 투수에겐 매우 중요한 차이'라고 분석했다. 이어 '피츠버그는 스킨스를 사흘 더 쉬게 하고 마운드에 올려는데, 이 과정에서 투구 메커니즘을 또 수정해 크로스 방식으로 돌아왔고 이 결과 투구 릴리스 포인트를 9.5인치(약 24.1㎝) 더 우측으로 이동시켰다'고 덧붙였다. 그는 그래프를 통해 최근 4경기에서 스킨스의 수평 해제 지점 변화를 나타내기도 했다.

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구속 문제도 지적했다. 버두치는 '이런 변화를 통해 스킨스는 지난 경기보다 패스트볼 구속을 1.1마일(약 1.8㎞) 높였지만, 이전 구속이 커리어 최저인 95.7마일(약 154㎞)이었기 때문이다. 제구는 좋지 못했고, 구위와 구속도 최고 수준은 아니었다'고 설명했다. 그러면서 '가장 큰 문제는 구속을 잃었다는 것이다. 그가 정통파 투구를 하기엔 수직 변화나 회전수가 평균 이하다. 압도적인 투구를 펼치기 위해서는 극단적인 수평각과 뛰어난 구속이 필요하다'며 '중요한 건 스킨스가 파워를 되찾기 위해 기계적인 변화를 시도했지만, 모두 실패했다는 것'이라고 지적했다.

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버두치는 스킨스가 데뷔 첫 해인 2024시즌 신인왕을 차지할 때와 지난해 내셔널리그 사이영상을 차지했던 시기, 구위가 떨어지기 시작했던 시즌 초반 13경기와 스트라이드 방향을 바꾼 이후 11경기, 최근 두 경기를 나눠 비교하면서 수평 해제 지점이 지속적으로 변하면서 구속이 점점 떨어졌던 부분을 강조했다. 그는 '스킨스는 더 이상 100마일을 던지지 못한다. 투구 메커니즘을 아무리 교정해도 최고 구속이 급격히 떨어지고 있다. 이는 자신감에 큰 타격을 줄 것'이라며 '2024~2025시즌 스킨스는 경기당 평균 11번 99마일(약 159.3㎞) 이상의 공을 던졌지만, 올 시즌에는 모든 경기를 통틀어 단 세 번에 불과하다'고 짚었다. 그러면서 '스킨스가 100마일을 못 던져도 이길 수 있지 않느냐고 말할 수도 있지만, 뛰어난 구속과 회전력을 갖추지 못한 투수에겐 훨씬 어려운 일이다. 패스트볼 구속이 2마일만 낮아져도 장타율은 75% 높아진다'고 강조했다.

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버두치의 관점이 100% 맞다고 단정 지을 순 없다. 투수의 구속-구위 저하는 복합적인 요인이 작용한다. 외부에 알려지지 않은 부상 등 신체적 변화 가능성도 배제할 수 없다. 다만 '괴물 투수'로 불리던 그의 급격한 추락은 우려를 사기에 충분하다는 건 분명하다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com