"지금부턴 매 경기 총력전"…치열한 1위 싸움→벼랑 끝 불펜 운용 "과감하게 끌고 가겠다" [고척 포커스]

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 삼성 김재윤이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] "정규시즌이 이제 30경기 정도밖에 남지 않았다. 지금부터는 매 경기 총력전이다. 컨디션이 좋은 투수는 멀티 이닝까지 끌고 가고, 위기 때는 더 빠른 교체로 승부를 걸겠다."

삼성 라이온즈 박진만 감독이 정규시즌 막판 순위 싸움과 한국시리즈 직행을 정조준하며 불펜 운용의 '총력전 모드'를 선언했다. 정해진 보직이나 1이닝 형식에 얽매이지 않고, 좋은 구위를 가진 투수에게 과감히 멀티 이닝을 맡기는 동시에 위기 상황에서는 확대 엔트리의 뎁스를 활용해 초스피드 투수 교체를 단행하겠다는 승부수다.

박 감독은 25일 지난주부터 두드러진 불펜 투수들의 잦은 교체와 멀티 이닝 소화 배경에 대해 '남은 경기 수와 순위 싸움의 긴박함'을 꼽았다.

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"최근 들어 불펜 운영에 변화를 준 것은 지금이 순위 싸움의 최고 분수령이자 총력전을 펼쳐야 할 시점이기 때문"이라고 말한 박 감독은 "이제 정규시즌이 30경기 남짓 남았기 때문에 앞으로는 컨디션이 좋은 투수가 마운드에 있다면 1이닝에 끊지 않고 멀티 이닝까지 과감하게 끌고 갈 계획이다"라고 설명했다.

이어 "현재 믿음을 주고 있는 이승민이나 김재윤 같은 투수들이 멀티 이닝을 깔끔하게 소화해 주면서 승리를 지켜내고 있다"라며 "여기에 확대 엔트리로 투수진에 여유가 생긴 만큼, 위기 상황이 발생하면 망설이지 않고 한 박자 더 빠른 투수 교체로 불을 끌 것"이라고 강조했다.

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 이승민이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 4회초 2사 3루 양창섭이 강백호를 삼진으로 잡아내 이닝을 끝낸 후 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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김백산의 선발 로테이션 진입에 따라 불펜으로 보직을 옮긴 좌완 이승현과 양창섭의 활용법에 대해서도 "(양)창섭이와 (이)승현이는 불펜에서 전천후로 대기한다"라며 "경기 초반 선발이 흔들릴 때는 롱릴리프로 등판해 긴 이닝을 끌어줄 수도 있고, 타이트한 승부처에서는 상대 좌우 타선에 맞춰 1이닝을 확실하게 끊어주는 등 상황에 맞춰 유동적으로 기용할 것"이라고 밝혔다.

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실제로 25일 고척 키움 히어로즈전에서도 무려 7명의 불펜을 투입해 자칫 패할 수 있었던 경기를 무승부로 돌려놓으면 1위 KT 위즈와의 경기차를 0.5경기로 좁혀놨다.

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정규시즌 레이스가 막바지로 치달을수록 벤치의 불펜 계산법은 단순해진다. '가장 믿을 수 있는 투수를 가장 중요한 순간에 올려 승리를 낚아채는 것'이다.

1이닝 분업화의 틀을 깨고 컨디션에 따른 '멀티 이닝'과 '초스피드 교체'를 선언한 박진만 감독. 선발급 구위를 갖춘 좌완 이승현과 양창섭까지 불펜에 가세한 삼성 마운드가 잔여 30경기에서 어떤 단단한 지키는 야구로 선두권 싸움을 헤쳐 나갈지 시선이 집중된다.

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28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 이승현이 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

고재완 기자 star77@sportschosun.com