또 '3무'까지 똑같아졌다, 스멀스멀 5년 전 기억, 대구 '리턴매치' 재현되나

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

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[스포츠조선 정현석 기자]25일 삼성 라이온즈가 키움 히어로즈와 연장 11회 접전 끝에 3대3 무승부를 기록하며 타이브레이크 가능성이 고개를 들고 있다.

25일 현재 삼성은 112경기 65승 3무 44패(승률 0.596)를 기록하며 이날 두산에 패한 선두 KT 위즈를 반게임 차로 바짝 추격했다. KT는 109경기 64승 3무 42패(승률 0.604).

주목할 점은 양 팀의 '무승부 수(3무)'가 같아졌다는 사실이다.

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잔여 경기 일정이 발표된 날 무승부까지 균형을 맞추면서, 두 팀이 정규시즌 최종전까지 동률을 기록할 가능성이 한층 커졌다.

16일 잠실구장에서 열리는 두산과 KT의 경기. 선수들 훈련 지켜보는 KT 이강철 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

승률 계산의 변수, 왜 '무승부 동률'이 무서운가

KBO 공식 규정상 정규시즌 승률은 '무승부를 제외한 승리 ÷ (승리 + 패배)' 방식으로 산출된다.

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무승부 수가 다르면 승패 수가 같더라도 승률 소수점 자리에서 순위가 갈리지만, 무승부 수가 같아지면 승패 마진이 같아지는 순간 승률도 100% 동률이 된다.

KBO는 2020년 규정을 개정해 정규시즌 1위가 동률일 경우 상대 전적, 다득점 등을 따지지 않고 무조건 단판 '1위 결정전(타이브레이크)'을 치르도록 했다.

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그렇게 성사된 첫 타이브레이크 주인공이 바로 5년 전 KT와 삼성이었다.

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31일 대구 삼성라이온즈파크, KBO리그 KT와 삼성의 1위 결정전. 7회말 2사 2, 3루 이원석을 삼진으로 잡은 쿠에바스가 환호하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2021.10.31/

2021년 10월 31일의 엇갈린 기억, 쿠에바스 vs 원태인의 명품 투수전

이 사상 초유의 타이브레이커 제도가 실제로 적용된 것은 단 한 차례, 2021년 10월 31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 맞대결이었다.

당시에도 두 팀은 공교롭게도 무승부가 9차례로 같았다. 144경기 76승 9무 59패로 완벽한 동률을 이뤘다.

한국시리즈 직행권을 걸고 단판 승부로 맞붙은 그날, 양 팀의 명암은 단 1점 차로 갈렸다.

단 이틀 쉬고 마운드에 오른 KT 선발 윌리엄 쿠에바스가 7이닝 무실점 8탈삼진이라는 압도적 투구를 펼쳤고, 6회초 강백호의 결승 적시타로 1대0 승리를 거뒀다.

KT는 이 승리로 창단 첫 정규시즌 우승을 확정 지은 뒤 한국시리즈 통합 우승까지 달성했다.

삼성 선발 원태인 역시 6이닝 1실점(비자책)으로 명품 투수전을 펼쳤으나, 야수진의 실책 하나가 결승점으로 연결되며 한점 차 석패를 안았다.

정규시즌 내내 선두를 다투고도 단판 승부 패배로 2위로 밀려난 삼성은 플레이오프에서도 충격의 여파를 극복하지 못하고 탈락의 고배를 마셨다.

31일 대구 삼성라이온즈파크, KBO리그 KT와 삼성의 1위 결정전. 입장 허용된 관중이 꽉 찬 가운데 원태인이 투구하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2021.10.31/

5년 만의 재현 가능성, 홈 어드밴티지는 삼성 우위

만약 올 시즌에도 1위 결정전이 성사된다면 경기 장소는 상대 전적 우세팀의 홈구장이 된다.

상대 전적에서 8승3패로 절대 우위를 점하고 있는 삼성이 대구 라이온즈파크를 안방으로 쓸 가능성이 높다. 정확히 같은 장소에서 5년 전 리벤지 무대를 가질 수 있는 조건이다.

피 말리는 페넌트레이스 레이스 끝에 무승부 마저 같아진 삼성과 KT.

2021년 10월의 단판 승부가 5년 만에 다시 성사될까.

일단 당장이 급하다. 양 팀은 오는 28일 부터 대구에서 맞대결을 펼친다. 양보할 수 없는 피 말리는 3연전이 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com