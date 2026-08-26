이 무슨 운명의 장난인가 "무승부 때문에 타이브레이커 못할 걸"...그러자 삼성이 바로 만들어버렸다

11일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 경기. 클리닝타임 때 3루에서 마주친 허경민과 최형우가 반갑게 인사를 나누고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.11/

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[스포츠조선 김용 기자] "무승부 만들라고 해."

그러니 진짜 만들었다. 곧바로. 타이브레이커 인연이 올해도 이어질 수 있을까.

KBO는 25일 KBO리그 잔여경기 일정을 발표했다. 내달 6일까지 정규시즌 경기를 편성해놨었고, 애초에 편성하지 않았던 경기와 취소 경기들 스케줄이 다 짜여졌다.

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올해는 아이치-나고야 아시안게임이 있어 그 기간에 경기가 어떻게 편성됐는지가 초미의 관심이었다. 주요 선수를 차출한 팀들이 손익 계산서를 두들기기 바빴다.

재밌는 건 이번에 편성된 정규시즌 마지막 날인 10월7일, 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 경기가 배치됐다는 것.

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두 팀은 올시즌 치열한 선두 경쟁을 벌이고 있다. 24일까지 1경기 차 KT의 리드였다. KT 108경기 64승3무41패, 삼성 111경기 65승2무44패였다. 2위 삼성과 3위 LG 트윈스 간격은 무려 5경기 차이. 물론 따라잡지 못할 차이는 아니지만, 올시즌 KBO리그는 KT와 삼성이 마지막까지 우승 경쟁을 하지 않을까 보는 시각이 많다.

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정말 치열한 경쟁 속 마지막 경기에 맞대결이 편성됐다는 건, 그 경기에서 뭔가 충격적인 결과가 나올 수도 있음을 의미한다. KT 이강철 감독은 "마지막에 두 팀을 붙여놓은 이유가 뭔가"라고 말하며 웃었다. 이어 "이유가 궁금하다. 하지만 올해는 타이브레이커는 안 열릴 것이다. 우리가 최근 1무를 거뒀다. 그 차이가 난다"고 밝혔다.

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같은 승수라면, 승률상 무승부가 많은 팀이 우승한다. 이 감독의 말은 삼성이 2무로 쭉 가면 KT가 유리해질 수 있고, 악몽의 타이브레이커는 치르지 않아도 된다는 뜻이었다.

31일 대구 삼성라이온즈파크, KBO리그 KT와 삼성의 1위 결정전. 7회말 2사 2, 3루 이원석을 삼진으로 잡은 쿠에바스가 환호하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2021.10.31/

두 팀은 이미 첫 역사를 만들었었다. 2021 시즌 똑같이 76승9무59패를 기록해 공동 1위. 하지만 한국시리즈 직행팀을 정해야 했다. 가위바위보로 정할 수도 없는 노릇. 결국 1경기 단판 승부로 진출 팀을 가리는 제도가 타이브레이커였다. 너무나 살 떨리는 승부. 당시에는 KT가 쿠에바스를 앞세워 귀중한 경기를 따냈고, 그 해 창단 첫 우승까지 이뤘다.

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그런데 이게 웬일. 이 감독이 말하자마자 고척스카이돔에서 삼성과 키움 히어로즈의 경기가 열렸다. 결과는 3대3 무승부. 생각지도 못한 일이 발생했다. 삼성이 죽다 살아났다. 8회 구자욱의 동점 2루타로 겨우 3-3 균형을 맞췄다. 연장에서도 패배 위기를 이겨내고 귀한 무승부를 따냈다. 만약 1무가 모자라 KT에 우승을 내준다면 얼마나 억울했을까.

너무나 긴장되는, 한 경기에 한 해 농사가 달리는 1위 타이브레이커를 직접 경험한 유능한 현직 감독으로서, 이 감독은 타이브레이커는 생각도 하기 싫을 것이다. 하지만 삼성이 이 감독의 얘기를 마치 듣고있던 것처럼 곧바로 3무 '무승부 동률'을 만들어버렸으니 긴장의 끈은 놓을 수 없을 듯 하다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com