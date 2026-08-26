한화는 결별을 알렸다→"경쟁력 있어야 한다" 사령탑 기준 통과…이의리 김진욱의 그곳! 다시 한 번 효과 증명할까

8일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 8회말 SSG 이준기가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

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[스포츠조선 이종서 기자] SSG 랜더스가 또 한 명의 선발 투수 시험 무대를 연다.

SSG는 확대 엔트리 시행 첫 날인 25일 투수 이준기, 외야수 김정민, 내야수 김요셉, 포수 신범수를 등록했다.

이 중 이준기는 선발로 낙점한 투수. 이숭용 SSG 감독은 "오는 28일 KIA전에 선발로 나갈 가능성이 있다"고 밝혔다.

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25~27일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 한화 이글스와의 3연전에는 나서지 않지만, 1군에서의 분위기를 익히는 차원에서 콜업을 결정했다.

이준기는 경기상고를 졸업한 뒤 2021년 신인드래프트 7라운드(전체 62순위)로 한화에 입단했다. 2023년 시즌 종료 후 방출 통보를 받은 그는 독립 야구단을 거쳐 2025년 9월 육성 선수로 SSG 유니폼을 입게됐다.

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올해 퓨처스리그에서는 뛰어난 성적을 거뒀다. 주로 선발로 나와 16경기에서 3승5패 평균자책점 2.75를 기록했다. 1군 데뷔도 SSG에서 했다. 지난 5월13일 수원 KT전에서 2이닝 3안타 2볼넷 1탈삼진 2실점을 기록했다. 이후 재정비를 거쳐 7월에 다시 올라왔고, 7월8일 잠실 두산전에서 1이닝 1안타 무실점을 기록한 바 있다. 7월말에는 일본 넥스트베이스 랩에 파견돼 훈련을 받았다. 넥스트베이스 랩은 KIA 이의리, 롯데 김진욱 등이 효과를 봤던 곳이기도 하다.

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SSG 관계자는 "구속 상승과 함께 수직 무브먼트가 개선된 슬라이더, 포크볼을 활용한 구종 세분화가 강점"이라고 설명했다.

8일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 8회말 SSG 이준기가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

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퓨처스 코칭스태프에서는 "패스트볼 구속이 140㎞ 중반이며, RPM이 2400에 근접할 정도로 구위가 향상됐다. 넥스트베이스 랩을 통해 슬라이더와 포크볼을 수정했고, 수직 무브먼트가 대부분 향상된 모습을 보였다"고 이야기했다.

이 감독은 "보고는 좋게 받았다. 타케다를 내리면서 머릿속에 생각했다. 그래도 경쟁력이 있어야 한다. 2군에서 올려서 어느정도는 해줄 수 있어야 한다. 그래서 시간을 줬다. 시간을 주니 (이)준기와 (백)승건이 올라왔다는 이야기가 있더라. 그래서 움직여야겠다고 생각해 타케다를 내렸다. 준기가 가장 좋다고 해서 쓰려고 한다"고 말했다.

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이 감독은 "2군에서 어느정도 경쟁력을 갖춰야 1군에서 될까 말까다. 1군에서 경험이 쌓이게 하면 본인이 성장하는데 도움이 되겠지만, 전혀 경쟁력이 없는데 올려서 쓰면 팬들을 향한 기본 예의가 아니다. 그런 부분을 많이 고민한다"고 이야기했다.

인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com