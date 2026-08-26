부진 터널 진짜 끝났다! 개인 최다 홈런 쾅…끝없는 문현빈의 성장, '류지현호' 시름도 덜었다

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 5회초 문현빈이 우월 선제 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

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[인천=스포츠조선 이종서 기자] 지독했던 부진 터널은 끝났다. 개인 최다 홈런까지 날리면서 또 한 번 성장까지 증명했다.

문현빈(22)은 KBO리그를 대표하는 근성의 선수다. 끈질긴 승부를 펼치고 타석에서도 쉽게 물러나지 않는 모습을 보여줬다.

전반기 한 차례 슬럼프를 맞았다. 4월까지 타율 3할3푼7리로 활약했지만, 5월(0.277)과 6월(0.232) 타율이 2할대로 뚝떨어졌다.

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7월로 접어들면서 반등에 성공했다. 타율 3할5푼4리로 지난해 타율 3할2푼으로 정교한 타격을 뽐낸 문현빈이 돌아오는 듯 했다.

이제 궤도에 올라서는 듯 했지만, 다시 한 번 답답한 슬럼프에 빠졌다. 8월 1일부터 11경기 타율이 1할7푼9리에 머물렀다. 안타가 한 방씩 나오기는 했지만, 득점권에서는 10타수 무안타로 침묵했다. 어느새 3할이 넘었던 타율은 어느덧 2할8푼6리까지 떨어졌다.

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답답했던 시기를 버티자 출구가 보이기 시작했다. 지난 21일 대전 LG전에서 4안타 4타점으로 활약을 하더니 23일 LG전에서도 3안타 1타점으로 맹타를 휘둘렀다. 찬스에서도 이제 해결사가 되기 시작했다.

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사진제공=한화 이글스

25일 인천 SSG 랜더스전에서는 홈런까지 터졌다. 0-1로 지고 있던 3회초 2사 주자없는 상황에서 김민준의 S존 높게 들어온 슬라이더를 받아쳐 그대로 우측 담장을 넘겼다. 비거리 125m의 대형 홈런. 초반 SSG로 넘어간 분위기를 끌고 온 한 방이었다.

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문현빈에게도 의미가 깊은 홈런이다. 2025년 12홈런을 넘어 개인 최다 홈런 기록을 새롭게 썼다. 한 단계 또 성장했음을 보여주는 수치다.

분위기를 탄 문현빈은 5회초에도 안타 한 방을 때려내면서 멀티히트 경기를 펼쳤다. 비록 팀은 1대7로 패배했지만, 문현빈은 확실하게 타격감을 올린 모습이었다.

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문현빈은 최근 인터뷰에서 "쫓기는 마음에 메커니즘까지 무너졌던 것 같다"라며 "부진을 인지하는 시기가 조금 늦었다. 작년에 경험해보지 못한 배울 점이 있는 부분이다. 다음번에는 더 빨리 헤쳐나올 수 있을 것"이라고 부진의 시기를 돌아보기도 했다.

문현빈의 반등은 KBO리그를 위해 반드시 필요했다. 문현빈은 오는 9월 중순 열리는 2026년 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀에 뽑혔다. 비록 팀은 떠나있지만, 국가를 위해서 타격감이 올라와야하는 시기다. 안타와 홈런 여부와 상관없이 장타가 나온다는 점은 긴 슬럼프에서 빠져나온다는 신호와 같다. 문현빈을 지켜보는 류지현 감독을 비롯한 대표팀 관계자도 조금씩 마음 놓을 수 있는 징조이기도 하다.

인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com