'2주 생명연장' 보스, 심상치 않다, 삼성은 에이스 어깨까지 치밀하게 계산했다, 가을대망 향한 이중포석

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 보스. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 대체 외국인 투수 오스틴 보스와의 2주 연장 계약이라는 치밀한 '이중 포석'을 던졌다.

당장의 순위 싸움과 다가올 가을야구를 모두 잡겠다는 정교한 계산법이다.

삼성 이종열 단장은 25일 고척 키움전에 앞서 "보스와 2주 연장 계약에 합의했다"고 공식 발표했다. '에이스' 아리엘 후라도의 1군 복귀를 무리하게 서두르기보다, 퓨처스리그(2군)에서 확실하게 투구 수를 끌어올려 보다 완벽한 상태로 순위 싸움 막판과 포스트시즌에 투입하겠다는 의도다.

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24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도-보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

6이닝 QS로 입증한 보스의 급반등, 삼성, "2주 더 뽑아먹는다"

삼성이 보스와의 연장을 결정한 배경에는 보스의 KBO리그 적응이 있었다.

KBO 입성 후 3전 전패에 빠지며 불안하게 출발했던 보스는 지난 19일 SSG전에서 5이닝 12탈삼진 2실점으로 데뷔 첫 승을 거두며 반등의 계기를 마련했다.

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마지막 등판이 될 뻔했던 25일 키움전에서도 보스의 투구는 빛났다.

6이닝 동안 7피안타(1피홈런) 8탈삼진 무4사구 2실점으로 KBO 데뷔 후 첫 퀄리티스타트를 달성했다. 볼넷을 단 하나도 허용하지 않는 공격적인 피칭으로 처음으로 6이닝을 소화하며 리그 적응을 알렸다.

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박진만 감독은 "보스 역시 KBO리그에서 더 뛰고 싶다는 동기부여와 욕심이 있는 선수"라며 "남은 1~2경기에서 좋은 퍼포먼스를 보여준다면 시즌 후 어떤 기회가 생길지 모른다"고 기대감을 드러냈다.

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21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 3차전. 5회초 노시환이 역전 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 노시환. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.10.21/

147km 올렸지만 50구 넘어가자 주춤, '돌다리 철학'으로 번 후라도의 시간

반면 에이스 후라도의 복귀는 '돌다리도 두들겨 보고 건너는' 신중함을 택했다.

후라도는 24일 퓨처스리그 함평 KIA전에 3번째 선발 등판, 최고 구속 147km를 찍으며 구위를 회복했지만, 아직 투구 수 증가에 따른 구속 유지에 대한 확신을 주지 못했다.

실제 24일 퓨처스 경기에서 1회 142~146km, 2회 143~146km, 3회 145~147km로 구속을 끌어올던 후라도는 투구 수가 50구를 넘어선 4회 들어 144~145km로 스피드가 살짝 떨어진 모습을 보였다. 현장 코칭스태프가 투구 수를 확실히 더 늘려야 한다고 판단한 이유다.

박 감독은 "후라도는 1군에 올라오면 100구 가까이 책임져야 하고, 포스트시즌에서도 핵심 역할을 해줘야 하는 에이스"라며 "어깨 부위였던 만큼 퓨처스에서 80구 수준까지 확실하게 올린 뒤 1군으로 부를 것"이라고 밝혔다.

23일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. 삼성 이종열 단장이 훈련을 지켜보고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.04.23/

'3년 연속 180이닝+' 후라도의 어깨 휴식, 가을야구 대권 향한 치밀한 계산

삼성의 이번 결정은 후라도의 어깨보호와 체력 세이브 목표와도 맞닿아 있다.

'이닝이터' 후라도는 지난 3시즌 동안 매 시즌 180이닝~200이닝 사이의 엄청난 이닝을 소화해 왔다. 그러다보니 지난해 포스트시즌에서 체력적으로 살짝 지친 기색을 보이기도 했다.

이번 2주 연장을 통해 삼성은 두마리 토끼를 동시에 잡고자 한다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 박진만 감독이 경기를 준비하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

KBO리그 적응을 마친 보스로 선발 로테이션을 안정적으로 운영하며 최대한 승수를 챙긴다.

보스가 선발 로테이션을 지켜줄 동안 후라도에게 충분한 휴식과 투구 수 빌드업 시간을 제공해 가장 중요한 시즌 막판과 포스트시즌에서 '100% 에이스'의 힘을 쏟을 수 있도록 한다는 구상이다.

KBO 적응을 마친 보스로 시간을 벌고, 에이스 후라도의 어깨를 보호하며 완벽한 상태로 가을 무대를 준비하는 삼성 라이온즈. 치밀한 이중 포석이 정규시즌 막판 선두 싸움과 가을야구 판도에 어떤 결과로 이어질 지 관심이 모아지고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com