양의지는 왜 신발을 벗어 던졌나…300홈런의 밤, 두 팔 번쩍 들어 흠뻑 젖은 주인공[수원 현장]

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 두산이 3대1로 승리했다. 이날 결승 솔로포로 통산 300홈런을 달성한 양의지가 동료들의 축하를 받고 있다. 수원=허상욱 기자

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 허상욱 기자] 두산은 25일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와의 경기에서 3대1로 승리했다. 승리의 주인공은 단연 양의지였다. 양의지는 이날 역사에 남을 한 방을 터뜨렸다.

1대1로 맞서던 6회초 1사, 양의지는 소형준의 투심 패스트볼을 공략해 좌측 담장을 넘어가는 역전 솔로포를 날렸다. 시즌 18호 솔로 홈런. 두산에게 결승점을 안긴 소중한 한 방이었다.

양의지의 프로 통산 300번째 홈런이었다. 통산 300홈런은 KBO리그 역대 17번째에 해당하는 대기록이다. 특히 포수 포지션으로는 세 번째다. 앞서 이 기록을 세운 포수는 박경완(은퇴)과 강민호(삼성) 단 두 명뿐이었다. 양의지가 그 이름들 사이에 자신의 이름을 새겨 넣었다.

Advertisement

인터뷰에 나선 양의지와 그를 기다리는 동료들

인터뷰가 끝나자 우르르 모여들고

3대1, 두산의 승리로 경기가 끝난 후 그라운드에선 훈훈한 장면이 펼쳐졌다. 각종 음료가 가득 든 병을 손에 든 동료들이 축하 세리머니를 준비한 것.

양의지가 중계진과 인터뷰를 이어가는 동안 동료들은 멀찍이서 눈을 반짝이며 기회를 엿보고 있었다. 인터뷰를 마친 양의지는 미리 신발을 벗어 던지며 물세례를 받을 준비를 했다.

신발까지 벗어 던진 양의지, 물세례 받을 준비완료

사방에서 쏟아지는 시원한 물세례

Advertisement

기다렸다는 듯 쏟아진 물의 향연. 동료들이 사방에서 들이부은 물세례 속에 양의지는 두 손을 번쩍 하늘로 치켜올리며 대기록의 기쁨을 온몸으로 만끽했다. 흠뻑 젖은 유니폼, 환하게 번진 미소. 300개의 홈런이 쌓여온 세월만큼 이날의 축하도 뜨거웠다.

Advertisement

그 속에서 두 팔을 번쩍 들어올린 양의지

얼마나 많은 물이 쏟아진 걸까. 순간 그의 모습이 보이지 않을 정도

정신을 차릴 수 없는 순간에도 입가엔 미소가 계속

이런 물세례는 처음이야