양의지는 왜 신발을 벗어 던졌나…300홈런의 밤, 두 팔 번쩍 들어 흠뻑 젖은 주인공[수원 현장]

[수원=스포츠조선 허상욱 기자] 두산은 25일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와의 경기에서 3대1로 승리했다. 승리의 주인공은 단연 양의지였다. 양의지는 이날 역사에 남을 한 방을 터뜨렸다.
1대1로 맞서던 6회초 1사, 양의지는 소형준의 투심 패스트볼을 공략해 좌측 담장을 넘어가는 역전 솔로포를 날렸다. 시즌 18호 솔로 홈런. 두산에게 결승점을 안긴 소중한 한 방이었다.
양의지의 프로 통산 300번째 홈런이었다. 통산 300홈런은 KBO리그 역대 17번째에 해당하는 대기록이다. 특히 포수 포지션으로는 세 번째다. 앞서 이 기록을 세운 포수는 박경완(은퇴)과 강민호(삼성) 단 두 명뿐이었다. 양의지가 그 이름들 사이에 자신의 이름을 새겨 넣었다.
3대1, 두산의 승리로 경기가 끝난 후 그라운드에선 훈훈한 장면이 펼쳐졌다. 각종 음료가 가득 든 병을 손에 든 동료들이 축하 세리머니를 준비한 것.
양의지가 중계진과 인터뷰를 이어가는 동안 동료들은 멀찍이서 눈을 반짝이며 기회를 엿보고 있었다. 인터뷰를 마친 양의지는 미리 신발을 벗어 던지며 물세례를 받을 준비를 했다.
기다렸다는 듯 쏟아진 물의 향연. 동료들이 사방에서 들이부은 물세례 속에 양의지는 두 손을 번쩍 하늘로 치켜올리며 대기록의 기쁨을 온몸으로 만끽했다. 흠뻑 젖은 유니폼, 환하게 번진 미소. 300개의 홈런이 쌓여온 세월만큼 이날의 축하도 뜨거웠다.