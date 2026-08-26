김하성 초대형 희소식! 반등의 서막→경쟁자 마이너 강등…타격 능력 간절한 ATL "주전 유격수는 두반"

김하성. UPI연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]부상 복귀 후 애틀랜타 브레이브스에서 고전하고 있는 김하성이 반등의 신호탄을 쏠지 기대를 모은다. 포지션 경쟁자이자 무서운 신예 짐 자비스가 마이너리그로 내려갔다. 주전 유격수 자리는 마우리시오 두반이 맡을 것으로 예상된다.

HTHB는 25일(한국시각) '애틀랜타가 힘든 시간을 보내고 있는데 그 원인 중 하나는 기대 이하 공격력이다'며 '유격수 자비스도 그 문제에서 자유롭지 못했다'고 보도했다.

짐 자비스. UPI연합뉴스

자비스는 7월 초 메이저리그에 콜업됐을 당시 매우 뛰어난 모습을 보였다. 이후 애틀랜타는 그를 팀의 주전 유격수로 기용하겠다는 판단을 내렸다. 자비스의 수비는 꽤 괜찮았지만, 공격력은 수준 미달이었다. 그는 타율 0.176에 15안타, 7볼넷, 18삼진을 기록했다. 애틀랜타는 자비스를 트리플A 귀넷으로 내려보냈다.

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외야수 브루어 히클런이 자비스의 로스터 자리를 채우기 위해 콜업됐다. 히클런은 자비스보다 훨씬 나은 타격 능력을 갖춘 선수로 평가된다. 출전 경기수는 적지만 메이저리그에서 3할대 타율을 기록 중이다.

마우리시오 두반. AP연합뉴스

이번 로스터 이동으로 애틀랜타 주전 유격수 자리는 두반이 맡게 될 것으로 예상된다. 김하성은 두반이 다른 포지션을 맡아야 할 경우 출전 기회를 잡을 수 있다. 자비스가 버티고 있을 때보다 여건이 나아졌다. 김하성은 6월초 이후 안타를 기록하지 못하고 있다. 애틀랜타에게 중요한 게 공격력 향상인 만큼 타석에서 생산성을 보여줘야 한다.

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애틀랜타의 유격수 자리는 올 시즌 여러 선수를 거쳐 갔고, 결국 다시 두반에게 돌아왔다. 두반은 이번 시즌 개인 통산 최다와 타이인 10홈런을 기록 중이다. 콘택트 능력도 뛰어나 타율 0.268을 기록 중이다. 두반은 특정 포지션에 고정되기보다는 유틸리티 역할을 맡는 것이 가장 적합하다. 하지만 현재 애틀랜타에서 가장 시급한 포지션이 유격수 자리인 만큼 당분간 두반의 유틸리티 활용은 어려워질 수 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com