열흘 재정비 후 'KKKK→멀티히트', 극적 무승부만큼 반가운 '가을영웅' 부활 신호탄

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[스포츠조선 정현석 기자]1-3으로 뒤지던 8회말 구자욱의 극적인 동점 싹쓸이 2루타로 3대3 무승부를 만든 삼성 라이온즈.

치열한 선두 싸움을 펼치고 있는 삼성에 반가운 수확이 또 하나 있었다. 바로 '가을사나이' 김영웅의 부활 조짐이다.

김영웅은 25일 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정경기에 7번 3루수로 선발 출전, 멀티히트(5타수 2안타)를 기록하며 타격감을 끌어올렸다.

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2군 재정비, 복귀 후 4타석 연속 삼진 후 터진 멀티히트

시즌 초반 햄스트링 부상과 이어진 타격 페이스 저하로 진통을 겪었던 김영웅은 지난 13일 1군 엔트리에서 제외돼 퓨처스리그로 내려갔다. 열흘간의 재정비 시간 동안 칼을 갈았다.

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21일 퓨처스리그 NC전에서 홈런 2방으로 타격감을 끌어올린 김영웅은 23일 1군에 복귀했다.

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복귀 과정에서 진통을 겪었다. 복귀 첫 경기였던 23일 NC전에서 3타석 연속 삼진에 그쳤다.

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그럼에도 벤치는 25일 키움전에 다시 한번 선발 출전 기회를 줬다. 첫 타석마저 삼진으로 물러나며 복귀 후 4타석 연속 삼진.

하지만 김영웅은 두번째 타석부터 벤치 믿음에 멋지게 보답했다. 팀이 1-2로 뒤지던 5회초 선두 타자로 들어선 김영웅은 키움 에이스 알칸타라의 낮게 제구된 포크볼을 당겨 깨끗한 우전 안타를 만들어냈다. 복귀 후 5타석 만에 터진 사이다 같은 첫 안타.

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'투 스트라이크 후 변화구 공략', 홈런포 재가동의 신호탄

진가는 경기 후반에 다시 한번 드러났다. 3-3으로 팽팽하게 맞선 9회초, 김영웅은 2B2S에서 키움 투수 박진형의 바깥쪽으로 흘러 나가는 포크볼을 가볍게 밀어쳤다. 유격수 옆을 빠져나가는 강습 좌전 안타.

복귀 후 기록한 두 개의 안타 모두 '투 스트라이크 이후 변화구 대처'를 통해 만들어낸 데다 밀어친 안타까지 나왔다는 점에서 의미가 크다.

투스트라이크 이후 장타 욕심을 내지 않고, 변화구를 결대로 밀고 당겨 안타를 생산해 내는 것은 타격 밸런스와 시야가 완벽히 돌아왔음을 의미한다. 컨택 밸런스가 잡히고 변화구 대응력이 살아나면, 타석에서 여유가 생기고, 특유의 호쾌한 장타는 자연스럽게 따라오기 마련이다.

치열한 선두권 레이스와 가을야구, '영웅스윙'이 필요하다

삼성은 선두 KT 위즈와 승패 마진과 무승부 수까지 같아지며 한 치 앞을 알 수 없는 반게임 차 선두 다툼을 벌이고 있다. 피 말리는 종반 레이스에서 김영웅이 하위 타선에서 무게감을 잡아준다면 삼성의 타선은 파괴력 있는 밸런스를 갖추게 된다.

지나친 홈런 욕심을 내려놓고 가볍고 정교한 스윙으로 멀티히트를 만들어낸 김영웅. 트레이드마크인 홈런포는 자연스레 따라오기 마련이다.

극적인 무승부 만큼이나 김영웅이 보여준 부활 신호탄에 삼성이 미소 짓는 이유다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈