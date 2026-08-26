"다저스 절대 안 판다" 진땀 빼는데 염장? "혹시 팔거면 이야기해줘" 12년 전 고배 마신 언론 사주 군침 흘린다

Aug 21, 2026; Los Angeles, California, USA; A general overall view as Los Angeles Dodgers pitcher Yoshinobu Yamamoto (18) throws against Pittsburgh Pirates right fielder Jake Mangum (28) in the third inning at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

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[스포츠조선 이종서 기자] "만약에 판다면 이야기할 생각이 있다."

LA 다저스는 최근 '매각설'에 휩싸였다. 다저스의 구단주인 마크 월터가 NBA 구단 LA 레이커스를 인수한지 14개월 만에 매각하기로 하면서 다저스의 미래 또한 불투명해졌다는 시선이 이어졌다.

월터는 최근 자신이 소유한 기업의 탈세 등 부정 행위로 연방의 수사를 받고 있다. 사법 리스크가 생기면서 유동성 확보를 위해 자금을 마련하기 시작한 것이다. 레이커스를 2년도 채 보유하지 않고 판매한 만큼, 다저스 또한 정리하는 것이 아니냐는 시선이 이어졌다.

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일단 다저스 측은 매각설에 선을 그었다. 미국 LA 다저스 소식을 주로 다루는 '다저블루'는 25일(이하 한국시각) '다저스의 스탠 카스텐 사장이 최근 구단주 마크 월터의 레이커스 지분 매각 결정에도 불구하고, 다저스 매각은 절대 없을 것이라고 대중들을 안심시키고 나섰다'고 설명했다.

매체는 '카스텐 사장은 피츠버그 파이어리츠와의 시리즈를 앞두고 성명을 발표했다'고 전했다. 이 자리에서 카스텐 사장은 레이커스 매각에 대해 "매우 이례적이고 특별한 사안일 뿐 다저스의 비즈니스와는 전혀 무관하다"고 거듭 강조했다.

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논란은 쉽게 가라앉지 않았다. 매체는 '하지만 월터 구단주가 첼시 FC의 지분 매각까지 모색하고 있다는 소식이 전해지면서 구단 안팎이 술렁이고 있다'고 상황을 짚었다.

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이런 가운데 다저스를 향해 관심을 보이는 사람도 나타났다. 매체는 '월터의 행보가 진정으로 다저스 구단주 교체의 신호탄이 될지는 아직 지켜봐야 한다'며 'LA 타임스의 빌 샤이킨 기자에 따르면 현재 구체적으로 진행된 논의는 없지만 LA 타임스 사주인 패트릭 순시옹이 다저스 매각이 가시화될 경우 인수에 큰 관심을 보이고 있다'고 전했다.

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순시옹의 가족 변호사인 척 켄워시는 "우리는 월터 구단주를 깊이 존중하며 아직 이 건으로 그와 대화를 나눈 적이 없다는 점을 분명히 하고 싶다"며 "하지만 만약 어느 시점에 그가 다저스 매각을 논의하고 싶어 한다면, 우리는 대화에 매우 열려 있다"고 인수를 향한 적극적인 의지를 보였다.

패트릭 순시옹. EPA연합뉴스

'다저블루'는 '순시옹은 지난 2012년 다저스가 매각될 당시에도 스티브 코헨과 손잡고 16억 달러를 베팅하며 인수를 시도했던 인물이다. 당시 그들의 제안은 현재 구단주인 구겐하임 베이스볼 매니지먼트 그룹의 21억 5000만 달러에 밀려 고배를 마셨다'고 조명했다.

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매체는 이어 '현재 순시옹은 레이커스의 소수 지분 구단주로 활동 중이다. 과거 파트너였던 코헨은 2020년 24억 달러에 뉴욕 메츠를 인수하며 빅리그 구단주가 됐다. 메츠의 코헨 구단주 역시 최근 월터의 상황에 대해 위로를 표하며 그가 일련의 조사를 잘 마무리 짓길 바란다는 뜻을 전했다'고 설명했다.

계속된 매각설에 다저스 수뇌부는 진화에 안간힘을 쓰고 있다. 매체는 '최근 월터 구단주가 자본 조달을 위해 차터 커뮤니케이션스에 접근해 거액의 일시불을 받는 대가로 스펙트럼 스포츠넷 및 스포츠넷 LA와의 TV 중계권 계약을 조기 종료한 것으로 알려졌다'고했다.

카스텐 사장은 해당 중계권 매각 보도와 첼시 지분 매각설 모두 "완전히 와전된 이야기"라고 일축했다. 그러나 구체적인 설명이나 세부적인 근거는 제시하지 않았다.

카스텐 사장은 "나는 월터 구단주와 끊임없이 소통하고 있다. 그렇기 때문에 다저스의 구단주가 교체되는 일은 당분간 없을 것이라고 자신 있게 전할 수 있는 것"이라고 강조했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com