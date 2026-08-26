'이틀 전 악몽을 그대로 되갚았다' 9회말 2사 만루 대타 이호연, KBO 최초 끝내기 만루포 폭발...KIA의 극적인 복수극

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[광주=스포츠조선 박재만 기자] KBO 역사에 없던 장면이 광주에서 나왔다. 9회말 2사 만루, 대타로 타석에 들어선 이호연이 끝내기 만루포를 터뜨렸다. KBO 최초 기록이다.

희생플라이 하나면 충분했던 순간, 이호연은 더 큰 것을 노렸다. 그리고 가장 극적인 한 방으로 경기를 끝냈다.

이틀 전 고척 원정에서 9회말 2사 만루 위기를 넘지 못하고 끝내기 만루포를 허용했던 KIA 타이거즈. 뼈아픈 역전패를 당했던 KIA가 홈 광주로 돌아와 치른 첫 경기에서 이번에는 똑같은 상황을 기회로 바꿨다. 그 중심에는 대타 이호연이 있었다.

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25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 롯데 자이언츠의 경기. KIA가 4-5로 뒤진 9회말 2사 만루, 이범호 감독은 대타 이호연을 타석에 세웠다. 희생플라이만 쳐도 경기를 원점으로 돌릴 수 있는 상황. 하지만 이호연은 동점 이상의 결과를 만들어냈다.

롯데 마무리 김원중을 상대한 이호연은 초구 포크볼에 헛스윙했다. 이후 더욱 집중력을 끌어올렸다. 2B 1S의 유리한 카운트에서 맞이한 4구째. 김원중의 포크볼이 한복판으로 들어오자 이호연의 배트가 힘차게 돌았다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회 마운드에 오른 롯데 마무리 김원중. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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'딱' 하는 경쾌한 타격음과 함께 타구는 우측 외야로 높이 떠올랐다. 이호연은 타격 직후에도 타구에서 눈을 떼지 못했다. 그리고 공이 담장을 넘어가는 순간, 두 팔을 번쩍 들며 포효했다.

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끝내기 만루홈런.

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이호연이 KIA를 패배 직전에서 극적인 승리로 돌려놓는 순간이었다.

더욱 극적인 것은 이틀 전과 똑같은 상황이었다. KIA는 지난 23일 고척 키움전에서 9회말 2사 만루에서 김재현에게 끝내기 만루홈런을 허용하며 다 잡았던 경기를 놓쳤다. 하지만 단 이틀 만에 같은 9회말 2사 만루 상황에서 이번에는 KIA가 웃었다.

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25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

그리고 그 역전의 중심에는 대타 이호연이 있었다.

이호연은 KBO리그 역사상 최초로 9회말 2사 만루에 대타로 나서 끝내기 만루홈런을 기록한 선수가 됐다. 단 한 번의 타석, 그것도 팀이 패배 직전에 몰린 가장 극적인 순간에 KBO 역사에 자신의 이름을 새겼다.

희생플라이만 쳐도 박수를 받을 수 있었던 상황. 하지만 이호연은 더 큰 것을 해냈다.

이틀 전 9회말 2사 만루에서 끝내기 만루포를 맞고 무너졌던 KIA. 이번에는 같은 상황에서 대타 이호연의 끝내기 만루포로 웃었다. 가장 아픈 순간을 가장 짜릿한 승리로 바꾼 KIA의 회복탄력성, 그리고 그 중심에 이호연이 있었다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com