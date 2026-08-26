'이틀 전 악몽이 이렇게 바뀌다니' 끝내기 만루포 맞고 고개 떨궜던 이의리, 대타 이호연 끝내기 만루포에 가장 먼저 달려가 환호

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연 끝내기 만루포가 터지자 최지민, 이의리가 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 박재만 기자] 이틀 전에는 고개를 떨궜다. 하지만 이번에는 누구보다 환하게 웃었다.

아웃카운트 하나를 남겨두고 끝내기 만루포를 허용하며 고개를 떨궜던 이의리가 이틀 후 똑같은 9회말 2사 만루 상황에서 터진 대타 이호연의 끝내기 만루포에 누구보다 크게 웃으며 홈런 타자를 반겼다. 불과 이틀 사이, 악몽 같았던 장면이 가장 짜릿한 장면으로 바뀌었다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 롯데 자이언츠의 경기. 9회말 2사 만루, 패색이 짙었던 순간 대타 이호연이 타석에 들어섰다. 그리고 롯데 마무리 김원중을 상대로 끝내기 만루포를 터뜨렸다.

Advertisement

그 순간 더그아웃에서 누구보다 크게 환호한 선수가 있었다. 바로 이의리였다.

이틀 전 악몽이 떠오를 수밖에 없는 순간이었다. 지난 23일 고척 키움전. KIA가 7-4로 앞선 9회말 2사 만루, 이의리는 마지막 아웃카운트 하나를 남겨두고 키움 김재현과 승부를 펼쳤다. 하지만 김재현에게 끝내기 만루홈런을 허용했고, 이의리는 마운드에서 고개를 떨궜다. 다 잡았던 경기를 눈앞에서 놓친 순간이었다.

Advertisement

그리고 정확히 이틀 뒤. 장소는 홈 광주로 바뀌었지만 상황은 놀랍도록 똑같았다. 9회말 2사 만루. 이번에는 KIA가 끝내기 만루포를 터뜨렸다.

Advertisement

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

김원중의 초구 포크볼에 헛스윙한 대타 이호연은 이후 더욱 집중력을 끌어올렸다. 2B 1S의 유리한 카운트에서 맞이한 4구째. 한복판으로 들어온 포크볼을 놓치지 않았다. 배트가 힘차게 돌았고, 타구는 우측 담장을 향해 쭉 뻗어갔다.

Advertisement

이호연은 타격 직후에도 타구에서 눈을 떼지 못했다. 공이 담장을 넘어가는 순간 두 팔을 번쩍 들고 포효했다. KIA의 끝내기 승리가 확정되는 순간이었다.

그리고 더그아웃에서는 이의리가 가장 먼저 뛰어나왔다.

Advertisement

이틀 전 자신을 고개 숙이게 했던 '9회말 2사 만루 끝내기 만루포'가 이번에는 정반대의 장면으로 돌아왔다. 이의리는 악몽 같았던 블론세이브의 기억은 잠시 내려놓고 누구보다 행복한 얼굴로 이호연을 향해 달려갔다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연 끝내기 만루포가 터지자 이의리가 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

끝내기 만루포를 터뜨린 이호연 역시 믿기지 않는 듯 베이스를 돌며 한동안 하늘을 바라봤다. 꿈만 같았던 순간. 하지만 꿈이 아니었다. 이호연의 끝내기 만루포는 분명 현실이었다.

이틀 전에는 자신이 던진 공이 담장을 넘어가며 고개를 떨궜던 이의리. 이틀 후에는 동료가 날린 공이 담장을 넘어가는 순간 누구보다 크게 웃었다.

똑같은 9회말 2사 만루, 끝내기 만루포. 하지만 이틀 전의 악몽은 이틀 후 이호연의 짜릿한 한 방으로 말끔히 씻겨 내려갔다. 그리고 그 순간을 누구보다 행복하게 지켜본 사람은 이틀 전 가장 아팠던 이의리였다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연 끝내기 만루포가 터지자 이의리가 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연 끝내기 만루포가 터지자 이의리가 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연 끝내기 만루포가 터지자 이의리가 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com