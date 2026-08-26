'단 13G' 항상 마지막인 KIA 이적생, 눈물 꾹 참은 역대 최초 역사…"딱 아버지 기일이거든요"

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "이번 달이 딱 아버지 기일이거든요."

KIA 타이거즈 내야수 이호연은 25일 광주 롯데 자이언츠전에서 믿을 수 없는 역사를 썼다. 그는 4-5로 뒤진 9회말 2사 만루에서 변우혁의 대타로 타석에 섰다. 이호연은 롯데 김원중의 초구 포크볼에 헛스윙하며 오히려 감을 잡았다. 볼카운트 2B1S에서 김원중의 한가운데 포크볼 실투를 받아쳐 우월 끝내기 만루 홈런으로 연결했다.

이호연은 개인과 팀의 역사를 모두 새로 썼다. 우선 KBO 역사상 최초로 9회말 2사 만루에서 대타로 나와 역전 끝내기 만루 홈런을 친 선수로 이름을 올렸다.

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또 KIA는 직전 경기에서 끝내기 만루 홈런을 허용하고, 바로 다음 경기에서 끝내기 홈런을 친 KBO 역사상 유일한 팀으로 기록됐다. KIA는 지난 23일 고척 키움 히어로즈전에서 7대8로 패했는데, 마무리투수 이의리가 키움 김재현에게 끝내기 만루 홈런을 허용해 충격이 컸다. 그 충격을 똑같이 끝내기 만루포로 지웠다.

이범호 KIA 감독은 "정말 중요한 경기였는데 이호연이 팀을 위해 큰일을 했다. 9회말 찬스가 오면 이호연을 쓰려고 준비를 하고 있었다. 예전에 김원중과 상대 전적에서도 안타가 있어서 믿고 냈는데 감독의 기대에 부응했다. 낮은 코스는 버리고 존을 높게 보라고 했는데 낮은 코스 초구를 헛스윙하면서 감을 잡은 것 같다"고 이야기했다.

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이호연은 생애 첫 끝내기 홈런과 만루 홈런을 친 소감을 묻자 "일단 내 스윙을 하자, 소극적으로만 치지 말자는 생각이 컸다. 대기 타석에서 감독님과 코치님이 존을 높게 설정하고 들어가라고 했는데, 그게 좋은 방향성이었던 것 같다. 대기 타석부터 (김원중의) 포크볼만 노렸다. 만루 상황에서 대타로 나가서 안타를 치는 것도 짜릿한데, 운 좋게 홈런이 돼서 아직까지 짜릿하다. 넘어가는 순간 이때까지 야구했던 것과 부모님이 생각이 제일 많이 났다"고 했다.

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인터뷰 도중 이호연은 자꾸 아버지 생각이 나는지 차오르는 눈물을 애써 삼켰다. 이호연의 아버지는 지난해 8월 11일 세상을 떠났다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

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아버지와 이별은 이호연이 다시 배트를 다잡은 계기가 되기도 했다. 이호연은 광주제일고-성균관대를 졸업하고 2018년 2차 6라운드 53순위로 롯데에 입단해 프로 생활을 시작했다. 2023년 KT 위즈로 트레이드 되면서 야구 인생의 첫 전환점을 맞이했다. 특히 지난해 KT에서 마지막 시즌을 보내면서 32경기, 타율 3할4푼3리(70타수 24안타), 1홈런, 8타점, OPS 0.864를 기록했다.

덕분에 이호연은 지난해 11월 2차 드래프트로 KIA로 이적할 수 있었다. KIA는 공격력 있는 내야수 보강을 원했고, 이범호 감독이 이호연 영입을 프런트에 요청했다. 프로 데뷔 8년 만에 고향팀 KIA에서 기회를 얻은 것.

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이호연은 올해 일본 오키나와에서 스프링캠프를 하면서 지난해 반등 비결을 묻자 "이제 보여줘야지가 아니라 내 야구를 하자 그랬던 것 같다. 누구한테 더 잘 보여야겠다 이런 생각을 과거에는 엄청 많이 가졌던 것 같다. 이제 나는 한 해 한 해 항상 마지막이라고 생각한다. 작년에는 가정사도 있었고, 그래서 내 야구 좀 하고 싶다는 생각으로 타석에 들어갔다. 그게 컸다"고 밝혔다. 가정사라고 에둘러 표현한 게 아버지가 세상을 떠난 일이었다.

이호연은 "이번 달에 딱 아버지의 기일이 있다. 아버지가 제일 생각이 많이 난다"며 애써 울음을 삼켰다.

올해 이호연은 냉정히 KIA에서 기회를 거의 잡지 못했다. 이 감독은 2루수 또는 1루수로 기용할 생각이었는데, 타격에 강점이 있는 1루수 샛별 박상준이 나타나면서 1군에 올 기회 자체가 줄었다. 2루수도 김규성 박민 정현창 윤도현 등에게 밀렸다.

이호연의 올해 1군 성적은 13경기 타율 2할3푼1리(26타수 6안타), 1홈런, 6타점이다. 후반기가 거의 다 끝나는 시점, 2차 드래프트 영입이라 해도 이대로면 내년을 장담할 수 없을지도 몰랐다. 13번째 출전, 단 한 타석의 기회를 놓치지 않고 프로야구 역사의 한 페이지를 새롭게 작성해 눈도장을 찍었다.

이호연은 "처음 KIA 와서, 고향팀에 와서 퓨처스리그에서 경기 뛰면서 '1군 올라왔을 때 보탬이 되자' 그 생각을 했다. 오늘(25일) 하루는 보탬이 된 것 같다. 연패에 깊게 안 빠지게 됐고, 순위 싸움을 하고 있는데 한 경기에 도움을 줬다는 게 정말 나로선 감사하다"고 이야기했다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com