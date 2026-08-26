'롯데 대참사' 김원중 고개 숙인 채 떠났다…'최대 약점' 5강 마지막 승부처에서 또 터졌다

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 끝내기 안타를 허용한 롯데 김원중이 아쉬워하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "쉽지는 않죠. 지금 5위 들어가는 계산이 나오진 않아요."

김태형 롯데 자이언츠 감독은 25일 광주 KIA 타이거즈전에 앞서 냉정히 현실을 짚었다. 8월 상승세로 팀 분위기 상승과 함께 6위까지 치고 올라왔지만, 5위 두산 베어스와 9경기차까지 벌어져 있다. 롯데가 정규시즌 33경기를 남겨둔 것을 고려하면, 엄청난 변수가 나타나지 않는 한 5강 진입이 어려운 게 사실이다.

김 감독은 5강 진입 가능성과 관련해 "쉽진 않다. 우선 다음 경기들이 빡빡하다. 우리가 KIA를 만나고 삼성, 그다음에 LG까지 붙는다. 여기서 최소한 반타작, 5할 정도는 해야 다음을 이야기할 수 있을 것 같다. 지금 5위 들어가는 계산이 나오진 않는다. 그래도 분위기를 봐서 갈 수 있는 데까지는 가야 한다"고 덤덤하게 말했다.

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아시안게임 대표팀 차출이 가장 큰 변수가 될 것으로 내다봤다. KBO리그는 다음 달 2026년 아이치-나고야아시안게임이 열리는 동안 중단하지 않는다. 각 팀의 핵심 선수들이 2주 동안 이탈한 출혈이 막판 순위 싸움에 큰 영향을 줄 것이란 전망이 나오고 있다.

롯데는 투수 김진욱과 최준용, 외야수 윤동희가 차출된다. 롯데 역시 전력 약화가 우려되지만, 다른 팀의 빈틈을 우선 파고들어 보겠다는 전략이다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 9회말 1사 2,3루 롯데 김태형 감독이 직접 마운드를 찾아 마무리 김원중을 독려하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

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하지만 롯데는 5강 도전 여부를 결정할 KIA와 시리즈 첫 경기부터 삐끗했다. 김태형 감독은 5-4로 앞선 9회말 마운드에 김원중을 올렸다.

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김원중은 올해 부침이 심해 최준용과 마무리 부담을 나눴는데, 김 감독은 상황에 따라 변화를 주면서 사실상 집단 마무리 체제를 유지했다.

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김원중은 기대에 부응하지 못했다. 1사 후 나성범에게 안타를 맞은 게 화근이었다. 이창진을 헛스윙 삼진으로 돌려세워 2사 1루가 됐다. 여기서 최근 타격감이 떨어져 있는 KIA 김호령을 반드시 잡아야 했는데, 좌전 안타를 맞았다. 김태군에게는 3B로 몰리면서 결국 볼넷을 내줘 만루가 됐다.

KIA는 대타 카드로 이호연을 기용했다. 이호연은 김원중의 포크볼을 노리고 타석에 들어갔고, 계획대로 한가운데 실투가 된 포크볼을 받아쳐 우월 역전 끝내기 만루 홈런으로 연결됐다.

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치명적인 한 방을 얻어맞은 김원중은 허리를 깊이 숙인 채 좌절했다. 김원중은 참사를 차마 끝까지 지켜볼 수 없었는지 롯데 선수단이 그라운드로 나와 원정 팬들에게 인사하는 사이 고개를 푹 숙인 채 더그아웃으로 들어갔다.

롯데가 연승 가도를 달리며 계속 승수를 쌓으려면 승리를 지킬 수 있는 확실한 마무리가 필요하다. 그런데 최준용과 김원중의 페이스가 이번 달 나란히 좋지 않다. 최준용의 8월 7경기 평균자책점은 7.11, 김원중은 6경기에서 평균자책점 21.60을 기록했다.

롯데는 올 시즌 팀 세이브 21개로 리그 6위에 머물러 있다. 1위 LG 42세이브, 2위 삼성 32세이브와 차이가 크다.

그나마 15세이브를 올린 최준용이 더 안정적인 카드지만, 최준용은 곧 대표팀으로 차출된다. 마지막으로 5강을 노래하려면 김원중의 반등이 절실하다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 끝내기 안타를 허용한 롯데 김원중이 아쉬워하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com