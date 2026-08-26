ML 노사갈등 폭발 조짐, 매주 선수노조 만나기는 한다는데 '샐러리 캡' 너무 큰 이슈..."내년 시즌 정상 개최 계획" 커미셔너

랍 맨프레드 메이저리그 커미셔너. UPI연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그가 내년 시즌을 정상적으로 맞지 못할 것이라는 전망이 나오는 건 구단주와 선수노조가 벌이고 있는 새 단체협약 협상이 난항을 겪고 있기 때문이다. 가장 중요한 쟁점은 샐러리 캡(Salary Cap) 도입 문제다.

이와 관련해 랍 맨프레드 커미셔너가 내년 시즌을 정상적으로 맞고 싶다는 입장을 분명하게 밝혔다.

그는 지난 25일(이하 한국시각) 펜실베이니아주 윌리엄스포트에서 열린 리틀리그클래식에 참가해 ESPN과 가진 인터뷰에서 "우리는 정기적으로 만나고 있고, 좋은 분위기다. 매주 며칠간 선수노조측과 만나고 있는데 할 일이 아주 많다. 현재 상황이 그렇다"며 "우리의 목표는 새 협약에 합의하는 것이다. 협상을 타결짓고 싶고, 내년 시즌 야구가 정상적으로 열리길 바란다. 내년 시즌을 정상적으로 맞는 것을 계획하고 있다"고 했다.

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구단주들은 앞서 지난 5월 선수노조에 샐러리 캡을 공식 제안했다. 선수단 연봉, 즉 페이롤 상한을 2억4530만달러, 하한을 1억7120만달러로 설정한다는 내용이다.

지난 6월에는 FA 계약에 대해 기간을 5년 이내, 총액을 샐러리 캡의 15%로 이내로 제한하고, 계약기간 끝난 뒤 연봉을 지급하는 '유예(deferrals)' 조항을 금지하는 내용의 구체적인 안을 선수노조에 추가적으로 제시했다.

브루스 마이어 메이저리그 선수노조 위원장 대행. AP연합뉴스

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이에 대한 선수노조측 주장은 매우 강경하다. 샐러리 캡을 포함해 메이저리그 경제 시스템을 뒤흔드는 제도를 도입할 필요가 없다고 주장하고 있다. 그러면서 최저 연봉 인상, 사치세 한도 완화, 비연봉조정 선수들에 대한 보너스 풀 확대 등을 제안했다.

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양측은 서비스 타임, 국제 드래프트, TV 중계권 수익 배분 등을 놓고도 첨예하게 대립하고 있다.

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현 노사단체협약은 오는 12월 2일 오후 1시59분 종료된다. 그때까지 새 협약에 합의하지 않으면 리그 파행이 불가피해진다. 5년 전인 2021년 말 양측이 새 협약이 마련되지 않자 구단주들이 직장 폐쇄(lock-out)라는 초강수를 둬 이듬해 3월까지 99일 동안 FA 협상, 트레이드, 스프링트레이닝 등 메이저리그 전체가 올스톱되는 사태가 벌어졌다. 다행히 3월 11일 새 단체협약 협상이 전격 타결되면서 2022년 시즌을 정상적으로 맞고 162경기 체제를 유지할 수 있었다.

메이저리그 시즌이 노사갈등으로 파행운영된 것은 1994년 8월 13일~1995년 4월 25일이 마지막이다. 2020년에는 코로나바이러스 펜데믹 사태로 인해 팀당 60경기를 치르는 단축시즌으로 운영됐다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com