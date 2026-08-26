남들은 1달 만에 치는 7홈런에 감격한 베테랑..."개인 성적은 뒤로 하겠다" 충격 선언 왜?

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 7회초 정수빈이 안타를 치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

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[스포츠조선 김용 기자] "개인 기록 신경쓸 때가 아니다."

이게 팀만 생각하는 베테랑의 마음인가.

KBO리그에서 올시즌 10개 이상, 두자릿수 홈런을 친 선수는 무려 37명이나 된다. 홈런 선두 KIA 타이거즈 김도영 혼자 친 홈런이 38개다. 각 팀 중심타자들에게 10홈런 기록은 어떻게 보면 시즌만 정상적으로 뛰면 손쉽게 달성할 수 있는 기록일 것이다.

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하지만 시즌 7번째 홈런이 감격인 선수도 있다. 두산 베어스 베테랑 외야수 정수빈은 25일 수원케이티위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 경기에서 5회 결정적 동점 솔로 홈런을 터뜨렸다. 정수빈의 홈런이 시발점이 돼 두산은 3대1 역전승을 거뒀다. 선두 격침.

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 5회초 정수빈이 우월 동점 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

이 홈런은 정수빈의 시즌 7번째 홈런이었다. 리그를 대표하는 '똑딱이' 타자 정수빈의 한 시즌 최다 홈런 기록은 6홈런이었다. 감격의(?) 한 시즌 최다 홈런 기록 경신.

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정수빈은 "6홈런으로 개인 타이기록을 달성했을 때 '시즌 끝날 때까지 1개만 더 치자'고 생각했다. 하지만 생각보다 빨리 7호 홈런이 나왔다"며 밝게 웃었다. 이어 "나는 홈런을 의식하는 타자가 아니다. 그래서 홈런에 대한 욕심은 크게 없다. 그래도 올해는 '야구하면서 가장 홈런을 많이 쳤던 시즌'으로 기억에 남을 것 같다"고 소감을 밝혔다.

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25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 7회초 1사 1,3루 안재석의 내야땅볼때 3루주자 정수빈이 홈으로 파고들어 세이프되고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

정수빈은 올시즌 후 FA 자격을 얻는다. 두산과의 6년 총액 56억원 계약이 끝난다. 선수 입장에서는 사실상 마지막일 수 있는 큰 계약을 노려야 하는 타이밍이고, 그러기 위해서는 개인 기록 향상이 중요하다. 하지만 정수빈은 "개인 기록은 신경을 쓸 시점이 아니다. 팀이 3위까지도 바라볼 수 있는 위치다. 남은 31경기 개인 성적은 뒤로 하겠다. 팀이 승리하는 데 보탬이 되는 플레이만 신경쓰겠다"고 말했다. 정수빈은 이날 홈런 뿐 아니라 1루까지 전력 질주로 내야 안타를 만들어냈고, 7회 내야 땅볼 때 3루에서 홈까지 혼신의 질주를 해 쐐기점을 만들어 자신의 이 말이 '진심'임을 몸으로 보여줬다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com