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남들은 1달 만에 치는 7홈런에 감격한 베테랑..."개인 성적은 뒤로 하겠다" 충격 선언 왜?

김용 기자

구글 선호 매체로 추가

입력

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 7회초 정수빈이 안타를 치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/
25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 7회초 정수빈이 안타를 치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

[스포츠조선 김용 기자] "개인 기록 신경쓸 때가 아니다."

이게 팀만 생각하는 베테랑의 마음인가.

KBO리그에서 올시즌 10개 이상, 두자릿수 홈런을 친 선수는 무려 37명이나 된다. 홈런 선두 KIA 타이거즈 김도영 혼자 친 홈런이 38개다. 각 팀 중심타자들에게 10홈런 기록은 어떻게 보면 시즌만 정상적으로 뛰면 손쉽게 달성할 수 있는 기록일 것이다.

하지만 시즌 7번째 홈런이 감격인 선수도 있다. 두산 베어스 베테랑 외야수 정수빈은 25일 수원케이티위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 경기에서 5회 결정적 동점 솔로 홈런을 터뜨렸다. 정수빈의 홈런이 시발점이 돼 두산은 3대1 역전승을 거뒀다. 선두 격침.

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 5회초 정수빈이 우월 동점 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/
25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 5회초 정수빈이 우월 동점 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

이 홈런은 정수빈의 시즌 7번째 홈런이었다. 리그를 대표하는 '똑딱이' 타자 정수빈의 한 시즌 최다 홈런 기록은 6홈런이었다. 감격의(?) 한 시즌 최다 홈런 기록 경신.

정수빈은 "6홈런으로 개인 타이기록을 달성했을 때 '시즌 끝날 때까지 1개만 더 치자'고 생각했다. 하지만 생각보다 빨리 7호 홈런이 나왔다"며 밝게 웃었다. 이어 "나는 홈런을 의식하는 타자가 아니다. 그래서 홈런에 대한 욕심은 크게 없다. 그래도 올해는 '야구하면서 가장 홈런을 많이 쳤던 시즌'으로 기억에 남을 것 같다"고 소감을 밝혔다.

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 7회초 1사 1,3루 안재석의 내야땅볼때 3루주자 정수빈이 홈으로 파고들어 세이프되고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/
25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 7회초 1사 1,3루 안재석의 내야땅볼때 3루주자 정수빈이 홈으로 파고들어 세이프되고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

정수빈은 올시즌 후 FA 자격을 얻는다. 두산과의 6년 총액 56억원 계약이 끝난다. 선수 입장에서는 사실상 마지막일 수 있는 큰 계약을 노려야 하는 타이밍이고, 그러기 위해서는 개인 기록 향상이 중요하다. 하지만 정수빈은 "개인 기록은 신경을 쓸 시점이 아니다. 팀이 3위까지도 바라볼 수 있는 위치다. 남은 31경기 개인 성적은 뒤로 하겠다. 팀이 승리하는 데 보탬이 되는 플레이만 신경쓰겠다"고 말했다. 정수빈은 이날 홈런 뿐 아니라 1루까지 전력 질주로 내야 안타를 만들어냈고, 7회 내야 땅볼 때 3루에서 홈까지 혼신의 질주를 해 쐐기점을 만들어 자신의 이 말이 '진심'임을 몸으로 보여줬다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com

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