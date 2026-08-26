'공백기간 벌써 86일째' 저지, 드디어 배팅 케이지에 들어갔다! 정규시즌 복귀 현실화

뉴욕 양키스 애런 저지가 26일(한국시각) 양키스타디움에서 열린 휴스턴 애스트로스전을 앞두고 재활 훈련을 하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]뉴욕 양키스 애런 저지가 재활에 속도를 내고 있다. 정규시즌 내 복귀가 가능한 상황이다.

저지는 26일(이하 한국시각) 양키스타디움에서 타격과 수비, 러닝 등 야구에 필요한 모든 활동을 소화했다. 특히 오버핸드로 던지는 공을 배팅 케이지에서 치는 타격 훈련을 시작해 본격적인 재활 훈련에 들어갔음을 알렸다.

애런 분 양키스 감독은 "저지가 지금 그라운드에서 타격 훈련을 하고 있다. 배팅 케이지에서 하는데 좋아 보인다"고 밝혔다. 저지는 지금까지는 토스 배팅을 실시해 왔다.

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저지는 또한 100피트(30.5m) 거리를 두고 캐치볼도 실시했고, 양키스타디움 외야를 달리며 베이스러닝도 체크했다. 분 감독은 "몸을 필드에 적응시키기 위해 플라이를 잡는 연습을 하고 있는데 꽤 잘하고 있다"고 전했다.

이제 그가 언제 돌아오느냐에 관심이 모아진다. 양키스는 정확한 복귀 시점은 물론 다음 재활 단계에 대해 "정해진 것은 없다"는 입장이다. 그러나 오버핸드 피칭을 상대했다는 점에서 저지는 이제 피칭 머신의 빠른 공을 치는 훈련에 들어갈 것으로 보인다. 그리고 라이브 배팅을 몇 차례 하고 난 뒤 마이너리그 재활 경기를 소화하는 순서라고 보면 된다.

양키스타디움 외야에서 캐치볼을 하고 있는 애런 저지. AP연합뉴스

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분 감독은 "저지가 받은 프로그램이 있지만, 앞으로 상태를 봐가며 조정해야 할 것"이라며 "분명 계획이 나와 있지만, 훈련을 진행하면서 여러가지 항목을 확인하고 다음 단계로 넘어가야 한다. 때로는 진행 속도가 조금 빨라지기도 하고 잠시 유보될 수도 있다"고 덧붙였다.

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저지는 지난 6월 초 오른쪽 1번 갈비뼈 스트레스 골절 진단을 받고 부상자 명단에 올랐다. IL 등재 이전 올시즌 59경기에서 타율 0.248(214타수 53안타), 17홈런, 38타점, 43득점, 42볼넷, 72삼진, OPS 0.908을 기록했다.

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그는 올스타 팬투표에서 AL 외야수 부문서 '톱3'에 선정됐지만, 출전할 수는 없었다.

저지는 2022년 62홈런을 터뜨리며 AL 한 시즌 최다 기록을 세운 뒤 FA가 돼 양키스와 9년 3억6000만달러에 계약했다. 그러나 계약 첫 시즌인 2023년에는 오른쪽 엉덩이와 오른발 엄지 발가락 부상으로 106경기 출전에 그쳤다. 하지만 2024년과 2025년 연속으로 AL MVP에 오르며 모범적인 FA 계약을 했다는 평가를 받았다.

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그러나 올시즌 또 IL 신세를 지고 있다. FA 계약 후 4번째 IL 등재인데 기간은 가장 길어지고 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com