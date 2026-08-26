KBO 역수출 신화, 사인훔치기 당했다? 분노한 감독…하지만 사과 엔딩, 대체 왜?

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[스포츠조선 박상경 기자] 'KBO 역수출 신화'의 주인공 메릴 켈리(애리조나 다이아몬드백스)는 최근 불편한 일을 겪었다.

25일(한국시각) 미국 애리조나주 피닉스의 체이스필드. 시카고 컵스를 상대로 선발 등판한 켈리는 5회초 주자를 2루에 둔 가운데 투구 준비 자세를 취했다. 그러나 컵스의 퀸튼 베리 3루 코치가 제스쳐를 취하자 준비 자세를 풀고 그를 바라보기 시작했다. 베리 코치가 2루 주자에게 신호를 보내 타자에게 전달하게끔 하는 이른바 '사인 훔치기'를 하고 있다고 여겼기 때문이다.

이에 애리조나의 토리 러벨로 감독이 격분했다. 러벨로 감독을 비롯해 브라이언 카플란 투수 코치, 제프 배니스터 벤치 코치가 컵스 더그아웃을 향해 소리를 질렀다. 이에 컵스의 라이언 플래허티 벤치 코치가 반응하면서 언쟁이 이어졌다. 결국 심판이 경기를 중단시키고 중재에 나섰지만, 애리조나 벤치는 불편한 기색을 숨기지 않았다.

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반면 켈리는 의연했다. 6회초 2사후 타일러 클라크에게 마운드를 넘기고 내려오면서 베리 코치와 농담을 주고 받았다. 그는 경기 후에도 취재진과 만나 "사인 훔치기는 야구 역사만큼 오래된 일"이라며 "내 생각에는 2루 주자가 글러브를 잡는 방식을 보거나, 타자가 글러브의 움직임을 볼 수 있다면 그건 정당한 행위라 본다"고 말했다. 켈리는 5⅔이닝 3실점을 기록했고, 애리조나는 컵스에 0대7로 패했다.

MLB닷컴은 26일 '러벨로 감독은 사무국과 대화를 나눈 후 컵스의 크레이그 카운셀 감독에게 사과했다'고 전했다. 러벨로 감독은 경기 후 베이스 코치가 사인을 전달하는 걸 금지하는 규칙에 대해 사무국에 문의했다. 이에 사무국 측은 베리 코치가 코칭 박스 안에 있었고, 어떤 행위를 하든 문제가 없다는 답변을 받았다. 러벨로 감독은 "정말 훌륭한 대화였다. 1, 3루 코치는 코칭 박스 안에 있다면 무엇이든 할 수 있다. 내가 규칙을 잘못 알고 있었다"며 "카운셀 감독에게 전화를 걸어 '미안하다, 우리가 규정을 제대로 몰랐다'고 말했다"고 밝혔다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com