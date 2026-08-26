양의지는 왜 부끄러운 맨발로 팬을 직접 만났을까...이 작은 마음이, 큰 울림이 된다

[스포츠조선 김용 기자] 굳이 신경쓰지 않아도 될 일이었는데….
두산 베어스 양의지가 개인 통산 300홈런 금자탑을 쌓았다. 300홈런을 친 선수는 제법 있었다. 양의지 전까지 16명의 선수가 이름을 올렸다.
하지만 포수로서는 3번째라 의미가 크다. 박경완(은퇴). 강민호(삼성) 이후 다음은 양의지 차례였다. 매일같이 쭈그려 앉아 공을 받느라 힘든데, 방망이까지 잘 치는 포수는 역대 많지 않았다. 그래서 '공-수 겸장' 포수의 가치는 천문학적. 양의지가 이를 증명하고 있다.
양의지는 "위대하신 선배님들 기록에 한 발 더 다가간 것이 너무 기분 좋다. 야구를 하면서 이렇게 좋은 기록을 달성할 수 있을지 몰랐다. 낳아주신 부모님께 감사드린다"며 활짝 웃었다.
또 양의지는 역대 최고령 300홈런 2위에 올랐다. 39세2개월20일에 친 홈런. 약 2개월만 더 늦게 쳤으면 NC 다이노스 이호준 감독 기록을 제치고 최고령 기록자로 역사에 이름을 남길 수 있었다. 양의지는 이에 대해 "만 39세에 쳐서 다행이다. 40살 먹고 안 쳐서"라고 말해 웃음을 선사했다. 2개월 후면 정규시즌 종료 후. 내년에 치면 40세 최고령 300홈런이 나올 뻔 했다. 양의지는 이내 진지하게 "몸 관리를 더 잘해서 더 오래 야구를 하고 싶다. 야구를 하는 게 좋다. 존경하는 최형우(KIA) 선배, 강민호 선배가 있기에 그 형들을 따라 나도 열심히 해보겠다"고 밝혔다.
양의지가 인터뷰 하는 모습을 두산 유니폼을 입은 한 모자 커플이 응시하고 있었다. 선수 가족인가 싶었다. 그런데 평범한 팬이었다. 어떤 사연이었을까.
두산은 양의지의 홈런이 터지자 기념구를 회수하기 위해 나섰다. 다행히(?) 양의지가 좌월 홈런을 쳤고, 3루쪽은 두산 원정팬들이 더 많았다. 양의지의 홈런공을 두산 모자팬이 잡은 것이다.
두산은 기념구를 회수하는 조건으로 양의지에 더해 스타 플레이어 정수빈, 박준순의 사인볼을 준비했다. 두산 팬심이 가득한 모자 팬은 그걸로도 공을 돌려주려 했다. 그런데 양의지가 경기 후 팬들을 직접 만나기를 요청했다. 그리고 인터뷰 후 준비했던 사인 배트와 사인 장갑을 직접 선물하고 기념 촬영도 했다. 양의지는 "구단에 연락처를 남겨주시면 나중에 유니폼도 선물로 드리고 싶다"고 말했다.
경기 후 후배들의 물 세례에 머리 끝부터 발 끝까지 다 젖어 팬을 만나기 힘든 상태였다. 심지어 신발도 신지 못한 맨발 신세였다. 양의지는 마다하지 않았고 그 팬들에게는 큰 추억이 됐다. 특히 남자 어린이팬은 자기 눈앞에 나타난 양의지가 너무나도 신기한 듯 행복해하는 표정을 지었다. 선수에게는 차고 넘치는 배트, 장갑이 자신들을 좋아하는 팬들에게는 엄청난 선물이 될 수 있다.
팬들의 사연도 대단했다. 이전 구단 시구 응모 이벤트에 신청해 당첨이 됐다고. 모자가 직접 시구에 나설 예정이었는데, 하필 그 경기가 폭우로 취소가 돼 아무 것도 하지 못하고 돌아가야 했는데 이렇게 양의지의 홈런공을 잡고 직접 만날 수 있게 됐다며 감격스러워했다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com