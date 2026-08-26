양의지는 왜 부끄러운 맨발로 팬을 직접 만났을까...이 작은 마음이, 큰 울림이 된다

사진=김용 기자

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[스포츠조선 김용 기자] 굳이 신경쓰지 않아도 될 일이었는데….

두산 베어스 양의지가 개인 통산 300홈런 금자탑을 쌓았다. 300홈런을 친 선수는 제법 있었다. 양의지 전까지 16명의 선수가 이름을 올렸다.

하지만 포수로서는 3번째라 의미가 크다. 박경완(은퇴). 강민호(삼성) 이후 다음은 양의지 차례였다. 매일같이 쭈그려 앉아 공을 받느라 힘든데, 방망이까지 잘 치는 포수는 역대 많지 않았다. 그래서 '공-수 겸장' 포수의 가치는 천문학적. 양의지가 이를 증명하고 있다.

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양의지는 "위대하신 선배님들 기록에 한 발 더 다가간 것이 너무 기분 좋다. 야구를 하면서 이렇게 좋은 기록을 달성할 수 있을지 몰랐다. 낳아주신 부모님께 감사드린다"며 활짝 웃었다.

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 6회초 양의지가 역전 솔로홈런을 치고 있다. 양의지의 개인 통산 300호 홈런이다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

또 양의지는 역대 최고령 300홈런 2위에 올랐다. 39세2개월20일에 친 홈런. 약 2개월만 더 늦게 쳤으면 NC 다이노스 이호준 감독 기록을 제치고 최고령 기록자로 역사에 이름을 남길 수 있었다. 양의지는 이에 대해 "만 39세에 쳐서 다행이다. 40살 먹고 안 쳐서"라고 말해 웃음을 선사했다. 2개월 후면 정규시즌 종료 후. 내년에 치면 40세 최고령 300홈런이 나올 뻔 했다. 양의지는 이내 진지하게 "몸 관리를 더 잘해서 더 오래 야구를 하고 싶다. 야구를 하는 게 좋다. 존경하는 최형우(KIA) 선배, 강민호 선배가 있기에 그 형들을 따라 나도 열심히 해보겠다"고 밝혔다.

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 두산 이 3대1로 승리했다. 이날 결승 솔로포로 통산 300홈런을 달성한 양의지가 동료들에게 물세례를 받고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

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양의지가 인터뷰 하는 모습을 두산 유니폼을 입은 한 모자 커플이 응시하고 있었다. 선수 가족인가 싶었다. 그런데 평범한 팬이었다. 어떤 사연이었을까.

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두산은 양의지의 홈런이 터지자 기념구를 회수하기 위해 나섰다. 다행히(?) 양의지가 좌월 홈런을 쳤고, 3루쪽은 두산 원정팬들이 더 많았다. 양의지의 홈런공을 두산 모자팬이 잡은 것이다.

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 두산 이 3대1로 승리했다. 이날 결승 솔로포로 통산 300홈런을 달성한 양의지가 동료들의 축하를 받고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

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두산은 기념구를 회수하는 조건으로 양의지에 더해 스타 플레이어 정수빈, 박준순의 사인볼을 준비했다. 두산 팬심이 가득한 모자 팬은 그걸로도 공을 돌려주려 했다. 그런데 양의지가 경기 후 팬들을 직접 만나기를 요청했다. 그리고 인터뷰 후 준비했던 사인 배트와 사인 장갑을 직접 선물하고 기념 촬영도 했다. 양의지는 "구단에 연락처를 남겨주시면 나중에 유니폼도 선물로 드리고 싶다"고 말했다.

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 6회초 양의지가 역전 솔로홈런을 치고 김원형 감독에게 축하의 꽃다발을 받고 있다. 양의지의 개인 통산 300호 홈런이다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

경기 후 후배들의 물 세례에 머리 끝부터 발 끝까지 다 젖어 팬을 만나기 힘든 상태였다. 심지어 신발도 신지 못한 맨발 신세였다. 양의지는 마다하지 않았고 그 팬들에게는 큰 추억이 됐다. 특히 남자 어린이팬은 자기 눈앞에 나타난 양의지가 너무나도 신기한 듯 행복해하는 표정을 지었다. 선수에게는 차고 넘치는 배트, 장갑이 자신들을 좋아하는 팬들에게는 엄청난 선물이 될 수 있다.

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팬들의 사연도 대단했다. 이전 구단 시구 응모 이벤트에 신청해 당첨이 됐다고. 모자가 직접 시구에 나설 예정이었는데, 하필 그 경기가 폭우로 취소가 돼 아무 것도 하지 못하고 돌아가야 했는데 이렇게 양의지의 홈런공을 잡고 직접 만날 수 있게 됐다며 감격스러워했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com