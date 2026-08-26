'대반전 1위' KIA 승리 토템인가, 이 선수들 안 왔으면 어쩔 뻔했나…존재 가치 증명의 연속이다

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] 승리 토템인가. 포수 김태군과 내야수 하주석이 최근 KIA 타이거즈의 대반전 드라마를 이끌고 있다.

KIA는 25일 광주 롯데 자이언츠전에서 9회 8대5 끝내기 승리를 거뒀다. 9회말 2사 만루에서 대타 이호연이 끝내기 만루 홈런을 쳐 기적의 역전승을 이끌었다.

스포트라이트는 KBO 역사상 최초로 9회말 2사 만루에서 대타 역전 끝내기 만루 홈런을 친 이호연이 받았지만, 김태군과 하주석이 없었다면 KIA의 기적도 없었다.

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모처럼 휴식을 부여받았던 김태군은 4회초 급히 포수 마스크를 썼다. 2-0으로 앞선 3회말 1사 만루 절호의 기회에서 한준수가 맥없이 루킹 삼진으로 물러나며 흐름이 뚝 끊기자 이범호 KIA 감독이 곧장 문책성 교체를 단행했다.

김태군은 이호연이 KBO 새 역사를 쓸 수 있는 결정적 발판을 마련한 선수 중 하나였다. 1사 후 주장 나성범이 안타로 물꼬를 잘 터줬고, 2사 1루에서는 김호령이 좌전 안타를 때려 롯데 마무리 김원중 더 압박했다. 2사 1, 2루에서 김태군은 침착하게 볼넷을 골라 이호연에게 연결했다.

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김태군의 기운이 대단하다. 그는 지난달 29일 햄스트링 부상을 회복하고 퓨처스리그에서 간단히 실전 감각만 점검한 뒤 급히 복귀했다. 이 감독이 더는 한준수만으로는 버틸 수 없다고 판단했기 때문. 주전으로 풀타임 시즌을 보내고 있는 한준수는 유독 무더운 여름을 보내면서 공수에서 페이스가 급격히 떨어져 있었다.

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KIA는 김태군이 돌아온 뒤 치른 16경기에서 11승5패를 기록, 해당 기간 1위에 올랐다. 해당 기간 이 감독은 포수 마스크를 거의 김태군에게 맡겼다. 김태군은 안정적으로 투수들을 리드하는 것은 물론, 타율 3할8푼9리(36타수 14안타), 3홈런, 13타점을 몰아쳐 절정의 타격감을 뽐냈다. 덕분에 KIA는 3위까지 치고 올라갈 수 있었다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 8회 KIA 조상우, 김태군이 대화를 나누고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 6회말 무사 1루 KIA 하주석이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

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하주석 역시 빼놓을 수 없는 KIA의 절묘한 승부수였다. KIA는 아시아쿼터 유격수 제리드 데일을 지난 5월 빠르게 교체한 뒤로 김규성과 박민을 중용하며 버텼지만, 후반기로 갈수록 내야수들의 공격력에 갈증을 느꼈다.

유격수가 가능하고, 베테랑 2루수 김선빈의 부담을 나눌 수도 있으면서 타격에 강점이 있는 카드가 바로 하주석이었다. KIA는 지난달 23일 한화 이글스에 투수 이형범을 내주고 하주석을 데려왔다.

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한화에서는 1군에 자리가 없었던 하주석은 기회의 땅에 오자 펄펄 날았다. 하주석이 오자마자 박민과 김규성이 거의 동시에 부상으로 이탈하면서 주전 유격수를 맡아야 했는데, 우려와 달리 큰 실수 없이 묵묵히 자기 몫을 해내고 있다.

이범호 감독은 하주석에게 "경기당 안타 1개씩만 쳐 줘도 충분하다"고 부담을 덜어줬고, 하주석은 KIA 이적 후 19경기에서 타율 2할9푼5리(61타수 18안타), 2홈런, 10타점을 기록했다.

이날도 하주석 없이 기적의 끝내기는 없었다. 하주석은 2-5로 끌려가던 6회말 롯데 선발투수 제레미 비슬리를 끌어내리는 데 앞장섰다. 선두타자 박상준이 우전 안타로 출루한 가운데 하주석이 우월 투런포를 터트려 4-5까지 좁혔다. KIA 이적 후 2번째 홈런. 단 2경기지만, KIA는 하주석이 홈런을 치면 무조건 이겼다.

KIA는 LG 트윈스, 두산 베어스와 3~5위 싸움이 역대급으로 치열한 요즘, 김태군과 하주석의 묵묵한 존재감 덕분에 탄력을 받고 있다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 3루수 김도영과 유격수 하주석이 대화를 나누고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com