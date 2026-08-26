"번쩍 들려다 멈칫한 오른손"… 양의지 300호 역전 홈런 '세리머니'하다 만 이유 있었다

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 6회초 양의지가 역전 솔로홈런을 치고 있다. 양의지의 개인 통산 300호 홈런이다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 6회초 양의지가 역전 솔로홈런을 치고 김원형 감독에게 축하의 꽃다발을 받고 있다. 양의지의 개인 통산 300호 홈런이다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

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[스포츠조선 고재완 기자] 호쾌하게 담장을 넘어가는 타구를 확인한 순간, 타자는 본능적으로 오른팔을 하늘 높이 치켜들었다. 하지만 '통산 300호 홈런'의 순간, 그의 오른손은 허공에서 멈칫하더니 이내 슬그머니 내려왔다. 화려한 배트플립도, 거침없는 주먹 세리머니도 찾아볼 수 없었던 어딘가 어색하고 조심스러웠던 제스처였다.

두산 베어스 캡틴 양의지(39)가 25일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT 위즈전 6회초 결승 솔로 아치로 KBO리그 역대 17번째이자 포수로는 역대 3번째 개인 통산 300홈런을 쏘아 올렸다.

사진캡처=SBS스포츠

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 두산 이 3대1로 승리했다. 이날 결승 솔로포로 통산 300홈런을 달성한 양의지가 동료들에게 물세례를 받고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

보통의 선수라면 평생 한 번 밟을까 말까 한 '300홈런'이라는 금자탑을 세우면 더그아웃을 향해 포효하거나 과격한 세리머니를 펼치기 마련이다. 하지만 양의지는 베이스를 도는 내내 덤덤했고, 손을 올리려다 황급히 내리는 듯한 어정쩡한 모습을 보였다.

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양의지는 경기 후 SBS스포츠와 인터뷰에서 "상대 투수 소형준에게 미안해서 세리머니를 하다 만 것이냐"는 농담 섞인 질문에 손사래를 쳤다. 양의지는 "올 시즌 개인 성적이 너무 안 좋다 보니 스스로 마음의 짐을 정말 무겁게 짊어지고 있었다. 중요한 순위 싸움에서 팀에 큰 힘이 돼주지 못하고 있다는 생각에 가슴앓이를 많이 했다"며 "막상 홈런을 치고 베이스를 도는데 환호보다는 '아, 이제야 마음 한켠의 큰 짐을 하나 덜어냈구나', '한시름 놓았다'는 안도감이 먼저 밀려왔다. 그러다 보니 세리머니도 어설프게 나온 것 같습니다"고 털어놨다.

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 두산 이 3대1로 승리했다. 이날 결승 솔로포로 통산 300홈런을 달성한 양의지가 인터뷰에 나섰다. 양의지의 인터뷰가 끝나기를 기다리며 물세례 축하를 준비하는 동료들의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

고재완 기자 star77@sportschosun.com